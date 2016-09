Bei Temperaturen über 30 Grad strömten die Leute zu Tausenden in die Badi, um sich im kühlen Nass zu erfrischen. Schätzungsweise besuchten diesen Sommer etwa 43 000 die Villmerger Badi. Klingt nach viel, doch nicht für den erfahrenen Badmeister: «Es war ein Mittelklassesommer. Das letzte Jahr lief spitze, da hatten wir weit mehr als 50 000 Gäste.»

Der Juni hatte nur drei Baditage

Den schlechten Start in die Saison spürte auch das Freibad Muri. «Im Mai hatten wir nur vier Tage schönes Wetter», erläutert Badmeister Sebastian Richter. «Im Juni waren es sogar bloss drei Baditage.» Dies spiegelt sich auch in den Besucherzahlen wider: «In diesen beiden Monaten zählten wir knapp 2000 Besucher. Im August hingegen verkauften wir an einem einzigen Tag rund 2700 Eintritte.»

Die Limite des Freibads liegt bei 3000 Gästen. Insgesamt hatten sie während dieser Saison knapp 50 000 Gäste, normalerweise seien es zwischen 50 000 und 100 000.

Ähnlich sieht es in Bremgarten aus: «Insgesamt hatten wir bloss 57 000 Gäste», erklärt der zuständige Badmeister Jens Kemper. «Das sind deutlich weniger als noch im letzten Jahr.» Auch die kleine Badi Dietwil verzeichnete mit 3918 über 600 Eintritte weniger als im Vorjahr. Jedoch gab es mehr Schuleintritte. Für eine Stellungnahme konnte jedoch niemand erreicht werden.

Doch zumindest am Ende der Saison hatten die Badis Grund zur Freude: Wegen des milden Herbstes strömten viele Badefreudige in die Freibäder. «Wir haben die Saison deshalb um eine Woche verlängert», erklärt der Wohler Badmeister Stefan Meier. «Besonders Schulklassen kamen in den letzten Wochen viele.»

Nur drei kleinere Unfälle

Bei so vielen Gästen kommt es schnell zu Zwischenfällen. Glücklicherweise gab es während der gesamten Saison im Freiamt aber nur drei kleine Unfälle, je einen in Bremgarten, Muri und Villmergen. Beim ersten rangelten Kinder auf der Trennmauer zwischen dem Sprungbecken und den Schwimmbahnen. Als ein kleiner Junge ein Mädchen hochhob, verspürte er ein Zwicken im Nacken. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. «Es war nichts Schlimmes, bereits am nächsten Tag war er wieder zu Hause», erklärt Kemper.

In der Badi Villmergen war ein technischer Defekt im Kinderbecken schuld. Dieser verstopfte den Springbrunnen, und Chlorgas trat aus, das von zwei Kindern eingeatmet wurde. Der zuständige Badmeister schickte die beiden ins Spital. Sie hätten jedoch keinen Schaden davongetragen und das Krankenhaus noch am selben Abend verlassen können. «Es war bei weitem nicht so schlimm, wie getuschelt wurde», stellt Brühlmann richtig.

Vorbildliche Murianer

In Muri sind Jugendliche auf den Grüncontainer geklettert. Dabei ist die Abdeckplane weggerutscht, und einer ist in den Container gefallen. Der Jugendliche ist mit einer Schürfwunde und dem Schrecken davongekommen. «Die Murianer verhalten sich normalerweise aber sehr vorbildlich», erzählt Badmeister Richter.

Zwischenfälle wie diese seien bloss die Ausnahme, ansonsten seien die Jugendlichen sehr hilfsbereit: «Bei Veranstaltungen wie dem Schnellsten Freiämter oder Zumbanächten helfen viele freiwillig bei Aufräumarbeiten. Das freut mich sehr.» Nach dem Saisonende soll das Gelände der Badi genutzt werden, beispielsweise um bei schönem Wetter Beachvolleyball oder Tischtennis zu spielen. «Wir möchten die Badi zu einem sozialen Treffpunkt machen, damit die Jugendlichen nicht auf der Strasse herumlungern müssen», so Richter.