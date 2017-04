Auf einer kleinen schwarzen Tafel ist zu lesen, welche Szene gleich gedreht wird. «Drei, zwei, eins, Action!», ruft der Regisseur und schaut konzentriert auf das Drehbuch. Die Kameras laufen, die Schauspielerinnen packen ein paar Sachen ein, reden miteinander, dann ruft der Regisseur «Schnitt!», und die Szene ist im Kasten. Einen eigenen Film zu drehen, das war der Wunsch der Schülerinnen und Schüler. «M hoch drü – mitdenken, mitreden, mitmachen», das ist das Jahresthema der Schule Zufikon, und so durften die Kinder und Jugendlichen selber Vorschläge für die Projektwoche bringen.

Lehrer Toni Bieler hat sich anerboten, das Filmprojekt zu realisieren, auch wenn er selber kein Profi ist. «Sehr viele Schüler wollten das machen, deshalb war mir wichtig, dass der Kurs stattfindet. Es brauchte viel Vorbereitung, aber zum Glück habe ich von vielen Leuten Unterstützung bekommen.» Er sei nach wie vor «gwundrig» und freue sich, wenn auch er als Lehrer etwas lernen könne, erzählt Bieler. Und die Kinder konnten so Tipps rund ums Video drehen und Schauspielern aus erster Hand entgegennehmen und den Experten Fragen stellen.

Nachwuchs für die Filmbranche

Bis Freitag werden zwei Filme entstehen – oder zumindest Teile davon. «Das Drehbuch der Mädchen-Gruppe ist etwas lang geraten, das schaffen wir wohl nicht», erklärt Bieler. In «Beste Freunde, was auch geschieht» geht es um einen Discobesuch und eine verlorenen Karte – auch ein Überfall wird im Film vorkommen. Die Jungs erzählen in ihrer Produktion «Das Zeugnis» die Geschichte eines schlechten Schülers, der sich in die Computer der Schule hackt und Zeugnisse fälscht. Trotz dieser Verfehlungen gewinnt er neue Freunde, die ihm helfen, bessere Noten zu bekommen, auch ohne zu mogeln. Und wie erleben die Schüler bisher die Projektwoche? «Mich hat es schon immer wundergenommen, wie man einen coolen Film hinkriegt», erzählt Allen. Lynn möchte einmal Schauspielerin werden: «Deshalb wollte ich wissen, wie es ist, vor der Kamera zu stehen.» Auf die Frage, wer sonst noch einen Beruf in der Filmbranche ausüben möchte, schnellen die Hände hoch.

Über die Mittagspause vertiefen sich die Fünft- und Sechstklässler in ihre Rollen, um am Nachmittag vorbereitet zu sein. Von sich aus haben sie versucht, die Charaktere der Figuren zu definieren. «Ich spüre sehr viel Motivation und Selbstständigkeit. Ich muss sie eigentlich nur noch etwas leiten. Davon verstehe ich als Lehrer mehr als von der Technik», sagt Bieler lachend.