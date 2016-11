Nach einem Jahr Bauzeit ist der Kreisel Zürcherstrasse/Talstrasse fertiggestellt und seit gestern in Betrieb. «Ein grosser Tag für den Dorfteil Egg», fasste Milly Stöckli, Vizepräsidentin von Muri und zuständig für das Ressort Tiefbau und Verkehr, zusammen. Das heisst nun allerdings nicht, dass die verkehrsmässigen Einschränkungen weg sind.

Bis im nächsten Sommer sind weitere Arbeiten an der Zürcher- und Eggstrasse notwendig, wie Andreas Stockinger, Projektleiter Abteilung Tiefbau, ausführte. «Je nach Witterung und was im Boden zum Vorschein kommt, sind wir etwas früher oder etwas später mit der ganzen Sanierung Zürcherstrasse fertig.» Bis dahin müssen sich die Gewerbetreibenden und auch die Anwohner nochmals in Geduld üben.

Die Sanierung der Zürcherstrasse, welche im Oktober letzten Jahres in Angriff genommen wurde, hat es in sich: Die Gewerbetreibenden müssen zum Teil massive Umsatzeinbussen in Kauf nehmen, viele Anwohnerinnen und Anwohner sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, die Verkehrsteilnehmer müssen mit roten Ampeln, Staus und Umfahrungen leben.

Seit gestern ist mit der Öffnung des neuen Kreisels eine gewisse Entspannung eingetreten; so kann man wieder normal Richtung Bachmatten fahren. «Viele Einschränkungen waren wegen der Verkehrssicherheit vor allem auch der Schulkinder unabdingbar», machte Stockinger klar. Er zeigte sich denn auch erfreut, dass dieses Jahr Bauzeit ohne Unfall verlaufen ist.

«Das war und ist unser oberstes Ziel.» Rund läuft es auch bei den Bauarbeiten selbst: Dank guter Witterung und der effizienten Arbeit der Bauunternehmer und der Bauleitung unter Heinz Mathis seien die Arbeiten zügiger als erwartet vonstattengegangen.

Einbahnverkehr

Bei der weiteren Sanierung der Zürcherstrasse wird es unumgänglich sein, während mehrerer Monate einen Einbahnverkehr zum Kreisel Coop einzurichten. Einzig das Postauto kann, dank einer entsprechenden Steuerung der Lichtsignalanlage, die Strasse auch in umgekehrter Richtung befahren.

Der übrige Verkehr wird ab dem Kreisel Coop umgeleitet, einerseits über das Hasli, wie bisher, und andererseits über die Grindel-/Klosterfeldstrasse. Bis zum Frühling wird auch die Bepflanzung des Kreisels und der Umgebung sowie die Gestaltung des Adelburg-Platzes erfolgt sein.

Der Kreisel wird niedrige Gebüsche erhalten, am Strassenrand kommen schmale Hochstammbäume zu stehen, damit die Sicht sowohl auf die Strasse als auch in die Schaufenster gewährleistet ist. «Wir versuchen, die Arbeiten und die Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten», unterstrich Andreas Stockinger.

«Auf diesen Kreisel haben alle lange gewartet», meinte Milly Stöckli. «Die Situation vorher war gerade im Hinblick auf den Schulweg nicht mehr tragbar.» Der neue Kreisel sei dringend nötig gewesen. Sie dankte nicht nur Planern und Bauarbeitern, sondern besonders auch den Gewerbetreibenden und Anwohnern für ihr Verständnis und ihre Geduld.

Polizei kontrolliert

Die Versuchung, sich nach Einführung des Einbahnverkehrs mit dem privaten Auto beim Kreisel Coop sozusagen ins Schlepptau des Postautos zu begeben und «durchzurutschen», kann teuer werden. «Das kostet 100 Franken», sagt Daniel Selm, stellvertretender Chef der Regionalpolizei Muri.

Teurer wird das Missachten eines Rotlichts: 250 Franken. «Selbstverständlich werden wir kontrollieren, ob die Vorschriften eingehalten werden, am Anfang auch verstärkt.» Das habe die Repol bei dieser Baustelle schon bisher «im Rahmen unserer Möglichkeiten» gemacht. Von einer Zunahme der Verstösse gegen die Verkehrsvorschriften weiss er nichts. «Wir haben in letzter Zeit auch keine entsprechenden Meldungen erhalten.» Das heisse jedoch nicht, dass es diese Missachtungen der Signalisation nicht gibt. «Aber es sind Einzelfälle.»