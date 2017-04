«Sie ist rosarot, wächst besonders kräftig und hat wenige, eher weiche Dornen», so hat der legendäre, 2013 verstorbene Dottiker Rosenzüchter Richard Huber seine Kreation mit dem Namen «Doris Leuthard» charakterisiert. Getauft und der Bundesrätin übergeben wurde diese Rose 2007 in Merenschwand. Es war ein Geschenk der CVP-Frauengruppe Bezirk Muri, zu deren Gründerinnen Doris Leuthard 1991 gehört hatte.

Die ihr gewidmete Rose hat in der Zwischenzeit bereits viele internationale Auszeichnungen erhalten: In Rom erhielt sie die Silbermedaille der Sorte Teehybriden, den Preis für die beste Duftrose und den Preis «Rosa dei Bambini» in Baden-Baden, in Monza und Genf wurde sie an Wettbewerben jeweils als beste Duftrose ausgezeichnet. Das Mode-Unternehmen «Valentino» haben diese Erfolge dazu veranlasst, aus dem Duft dieser Rose das Parfum «Rock’n Rose» herzustellen. So hat die modebewusste Freiämter Bundespräsidentin jetzt ihre eigene Duftnote.

Schweizer Rosenfreunde wählen

Jetzt ist die Züchtung auch von der Gesellschaft Schweizerischer Rosenfreunde geehrt worden. Die Rose «Doris Leuthard» wurde von ihren Mitgliedern zur Duftrose des Jahres 2017 gekürt. «Wähler vom Bündnerland bis zum Murtensee haben sich an der Wahl beteiligt. Die Rose ‹Doris Leuthard› hat berühmte Namen wie ‹Gertrude Jekyll› und ‹Papa Meilland› hinter sich gelassen. Weder die berühmte englische Gartengestalterin und Gartenautorin (1843–1932) noch der bei Rosenfreunden nicht weniger bekannte französische Rosenzüchter Francis Meilland (1912– 1958), diese Rose wurde 1988 sogar als Weltrose ausgezeichnet, konnte der Rose aus dem Hause Richard Huber AG aus Dottikon das Wasser reichen», schreibt die Gesellschaft in einer Mitteilung. Das sei besonders erfreulich, weil die Richard Huber AG weltweit bekannt für ihre Züchtungen von Duftrosen sei. Und es auch bleibt; die Tradition von Richard Huber wird von Tochter Diana Huber weitergepflegt. Auch sie hat mit ihren Züchtungen bereits internationale Preise gewonnen.

Gründe, «Doris Leuthard» zu wählen, hätte es viele gegeben, schreibt die Gesellschaft. Sogar politische Gründe hätten mitgespielt: «Für mich ist die Rose ‹Doris Leuthard› die schönste Duftrose 2017. Sollte sie den 1. Platz bekommen, wäre das doch auch eine besondere Ehre für unsere Bundespräsidentin», habe ein Mitglied der Gesellschaft geschrieben. Und ein treuer deutscher Rosenfreund habe für seine Wahl argumentiert: «Aus alter Verbundenheit zu Richard Huber gebe ich der Rose ‹Doris Leuthard› meine Stimme.»