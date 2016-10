Doch mittlerweile lehnt Leuthard eine schnelle Abschaltung dreier Atomkraftwerke ab, was Walser erfreut zur Kenntnis nimmt. Es stimmt ihn für die kommende Abstimmung vom 27. November über die Energiestrategie zuversichtlich. «Atomkraftwerke sind sicher, es gab nie einen Störfall. Das einzige, was heute strahlt, ist das Gesicht von Doris Leuthard», so Walser gegenüber Tele M1.

Käppeli findet die Aktion weniger gelungen. Er hält nach Bekanntwerden der Urheberschaft an der Anzeige fest. «Ich finde es eine Frechheit. Ich gehe ihnen ja auch nicht den Brunnen aus dem Garten stehlen.»

Was die Bundesrätin von der Aktion hält, ist nicht bekannt.