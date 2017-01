Der heute 34-jährige A. S. hat am frühen Abend des 8. Juli 2015 mit einem Messer seine Eltern in deren Haus am Schulweg 1 in Sarmenstorf umgebracht. Die Mutter war damals 60 Jahre alt, der Vater 64. Dem Tötungsdelikt vorausgegangen war ein heftiger Streit, wie der am Dienstag von der Staatsanwaltschaft veröffentlichten Anklageschrift zu entnehmen ist.

Nun muss sich der junge Mann vor dem Bezirksgericht Bremgarten für seine Tat, die er nach seiner Verhaftung am nächsten Morgen umgehend zugegeben hat, verantworten. Die Staatsanwaltschaft beantragt Freispruch vom Vorwurf der vorsätzlichen Tötung. A.S. sei laut einem psychiatrischen Gutachten schuldunfähig, hatte sie bereits in einer Medienmitteilung im Dezember 2016 erklärt. Laut einem psychiatrischem Gutachten leide der Mann unter paranoider Schizophrenie und habe sich zum Zeitpunkt der Tat in einem akut psychotisch-wahnhaften Zustand befunden.