Räbebappe ist das bekannteste Räbengericht. Man braucht dazu Räben, die gleiche Menge Kartoffeln, Rahm und Kümmel. Die geschälten Räben und Kartoffeln werden unter Beigabe von Kümmel im Salzwasser gekocht, püriert und mit Pfeffer und Paprika abgeschmeckt. Das Ganze wird am Schluss mit Rahm verfeinert. Im Freiamt wird Räbebappe traditionell mit grünem (gekochtem) Speck serviert.

Räbe als Heilmittel Früher wurde die Räbe auch als Heilmittel gegen allerlei Beschwerden eingesetzt. Man legte Kandiszucker in eine ausgehöhlte Räbe und stelle sie in den Kachelofen. Der Sirup, der so entstand, duftete köstlich und war bei den Kindern beliebt. (to)