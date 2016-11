Weihnachtszeit bedeutet im Reussstädtchen auch Christchindlimärt-Zeit. So verwandelt sich die Bremgarter Altstadt vom Donnerstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember, wieder in eine märchenhafte Weihnachtswelt mit über 320 Ständen.

Damit die Altstadt jedoch wieder im schönen Lichtermeer erstrahlen kann, werden noch Gönner für die neuen Sterne an der Weihnachtsbeleuchtung in der Marktgasse gesucht. Zum Dank wird der Verein Christchindli-Märt die Namen der Gönner auf Kugeln eingravieren und an einem speziellen Weihnachtsbaum beim Obertorplatz aufhängen. Dort wird ausserdem eine beeindruckende Krippe mit lebensgrossen Figuren die Besucher begrüssen.

Ausblick aus dem Kerker

Liebevoll geschmückte Christbäume lassen besinnliche Stimmung aufkommen. Am besten kann man den Ausblick vom Spittelturm geniessen. Neugierige können die über hundert Treppenstufen erklimmen und bei kostenlos geführten Besichtigungen einen Einblick in die beiden Kerker des ehemaligen Gefängnisses erhalten.

Der Christchindlimärt findet von Donnerstag, 1. 12, bis Sonntag, 4. 12, in der Altstadt von Bremgarten statt.