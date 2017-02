Er sitzt auf dem Sofa im Roth Haus und grinst breit: Irving Crisanto scheint sich wohlzufühlen an seinem vorübergehenden Arbeitsplatz in Muri. «Es ist eiskalt draussen», sagt er mit einem skeptischen Blick aus dem Fenster. Doch dann grinst er wieder und fügt hinzu: «Aber das war es wert, denn ich habe vor einigen Wochen zum ersten Mal Schnee gesehen, es war traumhaft.» In seiner Heimatstadt Tegucigalpa, der Hauptstadt von Honduras, gibt es die weisse Pracht nicht. «Dort wird es nie kälter als etwa 9 Grad, aber auch nur, wenn es wirklich kalt ist.

Dafür ist es im Sommer bis zu 45 Grad heiss, aber das mag ich dann auch wieder nicht.» Was den zentralamerikanischen Staat ausserdem von der Schweiz unterscheidet, ist für Irving neben Essen und Bergen vor allem eines: die Eisenbahn. «Ich wollte schon immer in die Schweiz kommen, denn ich hatte vom Glacier Express gehört, der hat mich fasziniert. Bei uns gibt es schon Züge, aber die sind nicht mehr funktionstüchtig.» Als er dann von einem Freund, der ebenfalls in der Schweiz im Austausch gewesen ist, zu Rösti eingeladen wurde, stand für den 23-jährigen Softwareingenieur-Studenten fest, dass er dieses kleine Land mitten in Europa, das so viele faszinierende Dinge vereint, einfach besuchen muss.