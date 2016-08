Sammlerstück

Ein schottischer Ferrari-Sammler hat das Unikat bei dem Aargauer Künstler bestellt: «Zuerst wollte er nur das Ferrari-Pferd. Ich habe ihn daraufhin gefragt, wieso er nicht gerade das ganze Auto möchte», sagt Peter Lötscher. So entstand der Wagen im Massstab 1:18.

Drei Leute in der Produktionswerkstatt in Südost-Asien verarbeiteten so nach Massgabe von Lötscher in rund drei Monaten über eine Tonne Schrott.