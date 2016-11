Man wusste von seiner Existenz. Doch gehört hatten das Barbarachörli, die Gesangsformation des Artillerievereins Sarmenstorf und Umgebung, bisher nur wenige. Seit seiner Gründung 1959 war die Formation weitgehend im Verborgenen aktiv gewesen: an der alljährlichen Barbarafeier des Vereins am 4. Dezember, an privaten Geburtstagsfesten oder dann und wann auch an Beerdigungen von ehemaligen Mitgliedern von Artillerieverein oder Chörli.

«Das müssen wir ändern», sagten der ehemalige Artillerist und Sarmenstorfer Gemeindeammann Roland Lindenmann und der ebenfalls im Verein aktive Josef Baur. Ihre vor rund einem Jahr präsentierte Idee wurde aufgenommen und die zwölf Sänger machten sich unter Leitung ihres initiativen Dirigenten Alois Suter ans Üben.

Verstärkung aus dem Seetal

Nun liegt das Durchschnittsalter der Sänger mittlerweile doch etwas über dem Alter des Chörlis. Deshalb wurde für den ersten öffentlichen Auftritt nach einem passenden Partner gesucht, der das Publikum unterhalten würde, wenn die Männer ihren Stimmen nach ein paar Vorträgen eine kleine Erholungspause gönnten.

So kam es am Sonntagabend in der Sarmenstorfer Pfarrkirche zu einer ungewöhnlichen Musik-Konstellation. Das Barbarachörli konzertierte zusammen mit den Jagdhornbläsern aus Hallwyl, in der auch eine Jägerin und ein Jäger aus Sarmenstorf mitspielen. Die Konstellation zog das Publikum in Scharen an. Die Kirche war mit gegen 300 Personen praktisch bis auf den letzten Platz besetzt.

Sein Kommen hat niemand bereut. Das Chörli hatte für sein erstes öffentliches Konzert ein Programm zusammengestellt, das von seiner musikalischen Vielseitigkeit her eines weit grösseren Chors würdig gewesen wäre. Und die zwölf Sänger imponierten über weite Strecken mit vollem Klang, reiner Intonation, überraschender Dynamik und grosser Musikalität.

Erst gegen Ende des insgesamt überzeugenden Auftritts mussten die gesetzten Herren dem hohen Niveau einzelner Kompositionen da und dort etwas Tribut zollen. Sehr gelungen auch die Begleitung einiger Lieder durch den Villmerger Otto Walti, der dezent und einfühlsam in die Tasten der Kirchenorgel griff.

Wie das Chörli wussten auch die Jadhornbläserinnen und -bläser unter der Leitung von Erhard Windisch sehr zu gefallen. Ihr Repertoire beschränkte sich nicht etwa auf die typischen Jagd-Fanfaren. Die instrumental sehr gut besetzte, 16-köpfige Formation zeigte vielmehr, dass sich auch mit reinen Naturtönen sehr abwechslungsreich musizieren und sogar ein lüpfiges Wälzerchen intonieren lässt –, wenn man es kann.

Das Publikum war begeistert und dankte am Schluss mit Standing Ovations für das schöne Erlebnis. Es ist nach diesem Erfolg davon auszugehen, dass es nicht wieder 57 Jahre dauern wird, bis das Barbarachörli zum nächsten öffentlichen Konzert einlädt.