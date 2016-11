Als er mit 19 Jahren an die Schauspielschule in Zürich ging, war dies noch anders. Zwei bis drei Jahre zog es ihn nicht mehr nach Hause, da er sich ganz auf seine Ausbildung konzentrieren wollte. «Schauspielern ist meine Passion. Ich war an der Oberstufe im Schultheater und merkte dort schon früh, dass mir das Theater liegt. Daher wollte ich alles geben, um diese Schule zu schaffen», erklärt Sebastian Krähenbühl.

Ein Theater in der Kirche

Nach seinem Abschluss hatte er sich mehrheitlich auf die Theater fokussiert. So hat er beispielsweise ein freies Ensemble nach seiner Zeit am Nationaltheater in Mannheim gegründet und als seine Grossmutter dement wurde, schrieb er ein Solostück über ihr Leben.

Dieses durfte er sogar in der reformierten Kirche Muri, die seine Grossmutter zu Lebzeiten oft besucht hatte, aufführen. «Als sie starb, hinterliess sie viele Tagebücher. Aus diesen holte ich den Stoff für mein Theater», erklärt der Schauspieler. Zusätzlich hatte er vor ihrem Tod einige Videosequenzen mit ihr gedreht, die er ebenfalls in das Stück einfliessen liess.

«Es war ein aussergewöhnliches Gefühl, als ich schliesslich in dieser Kirche stand und es aufführte», sinniert er. «Ich fühlte mich ihr sehr nahe und auch die Zuschauer, von denen die meisten meine Grossmutter gekannt hatten, waren begeistert.»

Jetzt erlebt er das Theater auf eine etwas andere Art: «Einen Lehrer zu spielen und Schüler zu unterrichten ist auch eine Art des Theaters», erklärt Krähenbühl. «Es ist komisch und gleichzeitig lustig, dass ich jetzt mit diesen übergrossen Zirkeln und Geodreiecken an der Wandtafel hantieren darf.»

Mit Jonas Kopp verkörpert er einen Mathematik- und Naturwissenschaftslehrer, der sehr streng und leistungsorientiert ist. «Er ist ein Mix aus konservativ und modern», sagt Krähenbühl über seine Rolle. Denn der Pädagoge sieht das Lehrer-Sein nicht als Beruf, sondern als Berufung.