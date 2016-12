Mike Moreno als auch Jon Cowherd waren bereits im Pflegidach zu Besuch – allerdings nicht gemeinsam. Kaum verwunderlich, dass sie ein grosses Publikum anlockten. Dank eines Videotrailers, der jeweils vor den Konzerten auf der Internetseite vom Pflegidach Muri aufgeschaltet wird, wussten die Besucher bereits, was sie erwarten wird.

Mit einer kurzen Begrüssung leiteten die Musiker das Konzert ein. Die ersten Klänge rauschten wie eine Welle durch die Zuschauerreihen und liessen niemanden aus. Eine angenehme Lautstärke der zwei Instrumente füllte das Pflegidach. Der Kerzenschimmer liess die Augen der Zuschauer im abgedunkelten Licht funkeln. Mit viel Emotionen bewegte sich die Hand von Mike Moreno über die Gitarrenseiten, das Gesicht widerspiegelte seine Gefühle.

Ein Meer von Jazz

Die Zuschauer wurden bereits nach wenig Minuten gefesselt. Immer grösser werdende Wellen von Klängen erreichten das Publikum, das in einem Meer von Jazz zu schweben schien. Die Musik wurde wilder und wilder. Trotzdem war im Raum eine Leichtigkeit zu spüren, die die Zuschauer alles um sich herum vergessen liess.

Solch ein Talent ist nur wenigen gegeben. So erstaunt es nicht, dass Mike Moreno an der Houston High School für darstellende und bildende Künste Musik studierte – eine Schule, die für ihre berühmten Absolventen bekannt ist. Wie viele andere Künstler zog es auch den gebürtigen Texaner in die Jazzszene von New York.

Hier konnte er von der Erfahrung grosser Jazzmusiker profitieren. Der in Kentucky geborene Pianist Jon Cowherd hat in New Orleans studiert, später zog es ihn ebenfalls nach New York. Mit der Gründung der Band Fellowship machte sich Cowherd einen Namen. Vor allem aber konnte er von der Zusammenarbeit mit erfahrenen Künstlern profitieren.

Viel Interpretationsspielraum

Das Talent der beiden Musiker konnte man auch an der Fingerfertigkeit und Technik erkennen, mit der sie die Instrumente spielten. Erstaunlich, wie die Höhen und Tiefen aus der Gitarre und dem Piano zusammen tanzten und schliesslich verschmolzen.

Dass nur wenige Worte von den Künstlern im Verlauf des Konzertes gesagt wurden, störte niemanden – im Gegenteil. Vor jedem Stück wurde jeweils der Titel genannt. Da die Melodien nicht von Gesang begleitet waren, liessen diese viel Platz für Interpretationen.

So schnell, wie sie auf die Bühne kamen, verschwand das Duo wieder hinter dem Vorhang. Der Applaus hallte durch den Raum, bis sie mit einer Zugabe auf die Bühne zurückkehrten. Mit einem letzten Stück entführten sie die Zuschauer in die Welt des Jazz.

Musik in der Deutschstunde Schüler der Kanti Wohlen besuchen Veranstaltungen der Konzertreihe «Musig im Pflegidach», verfassen eine druckreife Konzertkritik und werden dafür benotet.