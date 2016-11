Sowohl auf politischer Führungsebene als auch auf der Ebene der Verwaltungsführung bestehe in der Gemeinde Wohlen dringender Handlungsbedarf, schreibt der Gemeinderat in seiner am Donnerstag veröffentlichten Botschaft. Die Ereignisse der vergangenen Monate hätten die Unzulänglichkeiten des heutigen Systems gezeigt.

Der Wohler Einwohnerrat berät die Totalrevision am 12. Dezember. Danach soll die neue Gemeindeordnung am 12. Februar 2017 den Stimmberechtigten vorgelegt werden. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. Januar 2018 vorgesehen.