Gleich hinter drei Nominationen für den diesjährigen Schweizer Filmpreis stehen Freiämter Namen. Der Wohler Cutter Kaya Inan räumte den Preis schon letztes Jahr ab. Remo Scherrer aus Oberwil-Lieli hat mit seinem Animationsfilm ebenfalls schon 2016 Aufsehen erregt, weil er für die Filmfestspiele in Cannes ausgesucht wurde. Ein ganz neuer Name im Filmgeschäft ist hingegen Raphaela «Fela» Bellotto. Die 27-jährige Dottikerin ist für den Animationsfilm «Hypertrain», den sie zusammen mit Etienne Komis erschaffen hat, in der Kategorie «Bester Abschlussfilm» nominiert. Abschlussfilme sind Abschlussarbeiten einer Hochschule – in ihrem Fall der Hochschule Luzern.

Im Gegensatz zu den Filmen von Inan und Scherrer ist Bellottos dreieinhalbminütiger Film nicht politisch oder sozialkritisch. Es geht ums Thema Internet. «Wir wollen zwar hinterfragen, aber nicht kritisch oder negativ sein, sondern positiv darstellen, wie das Internet den Nutzern neue Dimensionen eröffnen kann», erklärt sie.