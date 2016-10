Wer auf hohem Niveau Faustball spielt, der tut das garantiert nicht aus finanziellen Überlegungen. Denn Geld gibt es in dieser Randsportart keines zu verdienen. Im Gegenteil: Selbst wenn man in der Schweiz in einem Spitzenteam in der Nationalliga A oder gar in der Nationalmannschaft spielt, kommt man nicht darum herum, in die eigene Tasche zu greifen, um dabei sein zu können. Für den Faustballsport braucht es also nicht nur Leidenschaft und viel Training, sondern auch eine gute Portion Idealismus.

All das bringt Sabrina Siegenthaler mit. Die gebürtige Thurgauerin, die seit gut vier Jahren in Dottikon lebt und seit mehr als zehn Jahren für den STV Oberentfelden-Amsteg in der Nationalliga A aufläuft, kann sich ein Leben ohne Faustball nicht vorstellen. «Ich bin mit dieser Sportart aufgewachsen. Gerade die Tatsache, dass es eine kleine Sportart ist, in der sich alle kennen und in der es familiär zu- und hergeht, macht für mich den Reiz aus», sagt Siegenthaler, die neben ihren Trainings im Verein und in der Nationalmannschaft auch noch die Junioren des STV Oberentfelden betreut. Daneben arbeitet sie in einem Vollzeit-Pensum.

Zehn Jahre nicht in der Nati

Ihr Sport bedeutet ihr viel und bereichert ihr Leben immer wieder neu. Eines der Highlights steht für Sabrina Siegenthaler und ihre Teamkolleginnen aus der Schweizer Nationalmannschaft in zehn Tagen an: die Weltmeisterschaft in Brasilien. Die Schweizerinnen haben sich in den letzten Wochen intensiv auf diesen Saisonhöhepunkt vorbereitet. Ihr erklärtes Ziel ist es, aus Südamerika eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Es wäre die erste Weltmeisterschaftsmedaille für die Dottikerin.

Bei den U18-Juniorinnen hat die mittlerweile 30-Jährige dereinst zwei EM-Titel gewonnen und stand im erweiterten Nationalkader der Frauen für die WM 2002, als die Schweizerinnen den Titel gewannen. Doch Siegenthaler schaffte den Sprung damals noch nicht. Zehn Jahre lang war die Nationalmannschaft danach kein Thema mehr für sie. Erst 2013 erhielt sie wieder ein Aufgebot. Und diesmal packte sie die Chance. Seither war sie an drei Grossanlässen – zwei Europameisterschaften und eine Weltmeisterschaft – mit dabei und führt die Schweizerinnen seit dem letzten Jahr sogar als Captain an. «Natürlich hätte ich gerne schon früher für die Nati gespielt, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Für mich ist es aber auch jetzt eine grosse Ehre, mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust spielen zu dürfen», so Siegenthaler.

Auftakt gegen Indien

Am nächsten Freitag reisen die Schweizerinnen nach Brasilien. Knapp 1000 Franken muss jede Spielerin aus der eigenen Tasche bezahlen, damit das Schweizer Frauenteam an der WM in Südamerika dabei sein kann. Die restlichen Kosten übernehmen der Verband und ein Gönnerverein. «Das ist nun mal die Realität. Faustball ist eine Randsportart», meint Siegenthaler dazu.

Zum Auftakt trifft sie mit ihren Teamkolleginnen auf Aussenseiter Indien. Danach warten mit Chile und Topfavorit Deutschland die nächsten beiden Gruppengegner. Und wenn alles nach Plan läuft, können die Schweizerinnen danach um Edelmetall kämpfen.