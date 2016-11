Sie ist erst 17 Jahre alt, verbringt aber schon fast ihre gesamte Freizeit in Asylunterkünften. Hannah Dobbertin gibt in Suhr Deutschkurse, hilft in Muri beim wöchentlichen Flüchtlingstreff und spielt fast jeden Tag nach der Schule mit Flüchtlingskindern in Wohlen. Dabei hätte sie sich das noch vor einem Jahr nicht vorstellen können. «Ich bin eher schüchtern und wäre damals nicht einfach auf fremde Menschen zugegangen», erinnert sich die Kantischülerin. «Dabei ist das das Schönste, was man tun kann – für beide Seiten.» Gelernt hat das die Amateurfilmerin durch ihre Recherchen für ein Videoprojekt: «Ich war ein Jahr lang im Austausch in den USA, dort habe ich das Filmemachen für mich entdeckt. Als Maturarbeit habe ich mir dann zusammen mit einer Kollegin ein Videoprojekt über Flüchtlinge vorgenommen und begonnen zu recherchieren, sobald ich zurück in der Schweiz war.» Was erst Recherchen waren, ist heute Teil ihres Lebens.

«Mehr braucht es gar nicht»

Der kleine Sajjad (8), der zwei Jahre lang in der Schweiz gelebt hat und vor einer Woche zusammen mit seiner Familie zurück in den Irak geflogen ist, berichtet in einem ihrer Videos, dass er gar nicht zurück möchte. Er erzählt von seinem Grossvater, der gestorben ist, und dass es ihm in Wohlen sehr gut gefällt. «Their voice matters» («Ihre Stimme zählt») heisst die Videoreihe, die Dobbertin mit Sajjads Geschichte begonnen hat.