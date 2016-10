Das Alter scheint durch

In ihrem Erstling geht es um den jungen Noah, der von seiner Mutter ungeliebt in den Wald flüchtet. Dort trifft er auf eine sonderbare Gestalt, die ihn in eine Höhle bringt… Ausserdem spüren verschiedene Jugendliche einen wahnsinnigen Drang, in den Wald zu laufen, wo sie sich an einem bestimmten Ort versammeln: Das Rudel ist beisammen. Mehr will Nadine nicht verraten. Doch auf ihrer Website heisst es: «Es beinhaltet eigentlich alles. Von Erotik über Drama, Fantasy und natürlich Abenteuer.» Grosse Worte für eine 14-Jährige. Dem Buch merkt man ihr Alter an, sowohl in psychologischer als auch grammatikalischer Hinsicht. «Doch das darf man auch, schliesslich ist es ihr erstes Werk. Und ich freue mich sehr, dass alles so gut geklappt hat», sagt ihre Mutter, die es natürlich auch gelesen hat. Ohne einen professionellen Lektor oder Mentor darf man auch keinen Christopher Paolini erwarten, der seine Eragon-Reihe etwa im selben Alter begonnen hat und damit weltberühmt wurde. Doch was das Wichtigste ist: Nadine hat Spass am Schreiben und will diese Freude weitergeben. «Ich habe laut Verlag bereits 82 Bücher verkauft», freut sie sich. «Aber mir geht es überhaupt nicht darum, damit Geld zu verdienen. Ich möchte Geschichten und Welten erschaffen, in denen die Leute ihre Alltagssorgen für einen Moment vergessen können. Ich möchte, dass sie sich freuen, wenn sie meine Geschichten lesen, darum mache ich das.» Und sie tut es für sich, weil all die Ideen raus wollen. So ist der zweite Band schon fertig, sie schreibt am dritten und der vierte ist ebenfalls schon in Planung.

«Die Dynastie der Werwölfe» 230 Seiten. Mehr Infos unter: nadinesbook.jimdo.com