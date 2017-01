Erst standen sie schön geschmückt in den Stuben, dann wurden sie geworfen. Die Rede ist von Weihnachtsbäumen. Geworfen wurden die Tannen am Samstag beim Schulhaus in Bünzen. Dort führte der Feuerwehrverein bereits sein sechstes Weihnachtsbaumwerfen durch. Es war zugleich der erste öffentliche Anlass des Jahres 2017 im Dorf, zu dem sich die Bevölkerung traf.