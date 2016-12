In der Schulanlage Obertor werden neue Zähler für Strom, Wasser und Fernwärme eingebaut – keine Nachricht, bei der man vor lauter Aufregung seinen Kaffee verschütten könnte. Hinter den neuen Messinstrumenten steckt aber wesentlich mehr, als man im ersten Moment vermuten würde. Sie sind ein erster, kleiner Schritt zur Vision einer intelligenten, vernetzten Stadt, zur Smart City. Allerdings wirklich nur ein kleiner Schritt, wie Stadtrat Daniel Sommerhalder betont.

Bremgarten ist Teil eines Pilotprojekts der Firma Avectris. Es besteht aus zwei Komponenten: Colibird und Swisslora. Mit der Software Colibird wird künftig der Energieverbrauch sämtlicher Liegenschaften der Stadt und der Ortsbürger grafisch dargestellt. Die zuständige Person, also zum Beispiel ein Abwart, muss nicht mehr ein Formular ausfüllen, das anschliessend im Rathaus abgetippt wird. Mit einer App auf seinem Handy kann er die Daten eingeben und übermitteln. Einen Schritt weiter geht man in der Schulanlage Obertor: In den drei Schulhäusern kommt Swisslora zum Einsatz. Elektronische Zähler funken ihre Daten an eine Antenne, diese ist ans Internet angeschlossen und liefert sie direkt an Colibird. Die automatische Erfassung läuft ab Ende Februar, Anfang März. Die Messung kann maximal alle Viertelstunde stattfinden.

Für Verbrauch sensibilisieren

Was bringt es denn, wenn man weiss, welches Schulhaus wie viel Wasser und Energie verbraucht? Ralph Martin, Bereichsleiter Liegenschaftsunterhalt, erklärt: «So bekommen wir einen Vergleichswert zu ähnlichen Gebäuden und können feststellen, wo Massnahmen nötig sind. Anschliessend kann der Nutzen konkret beziffert werden.» Durch die genaue Messung möchte man für den Verbrauch sensibilisieren. Gleichzeitig unterstützt Bremgarten damit aber auch die Forschung. Sie arbeitet eng mit der Firma Avectris zusammen, die der Stadt finanziell sehr entgegengekommen ist, um so Daten für die Weiterentwicklung des Projekts zu erhalten. «Es ist eine Win-win-Situation», sagt Sommerhalder. «Wir hatten lediglich vier neue Stromzähler budgetiert. Für diesen Preis erhalten wir jetzt zusätzlich drei Wasserzähler und drei Fernwärmezähler.»

Nach einem Jahr kann der Stadtrat entscheiden, wie es weitergeht. Möglich wäre, dass künftig alle städtischen Liegenschaften ihren Verbrauch automatisch melden. Wäre damit das Reussstädtchen schon eine Smart City? «Nein, das würde ich nicht sagen. Unter einer Smart City stelle ich mir noch mehr vor», sagt Sommerhalder, und Martin ergänzt: «Die Technologie, die hier eingesetzt wird, wird für das ‹Internet der Dinge› verwendet. Wenn das entsprechende Netz besteht, könnte zum Beispiel auch eine Parkplatzbewirtschaftung damit betrieben werden.» Konkret heisst das: Ein Sensor registriert automatisch, wenn ein Parkplatz durch ein Auto belegt wird, und sendet dem Benutzer eine Erinnerung auf sein Handy, wenn die Parkzeit abläuft.

Geringe Strahlung

Der Vorteil dieses neuen Netzes, dem Internet der Dinge, ist die grosse Reichweite bei geringer Strahlung. «Wenn die Messinstrumente in der Schulanlage ihre Daten an die Antenne senden, ist das vergleichbar mit einem Garagentoröffner. Das Handy eines jeden Schülers verursacht eine grössere Strahlung. Und der Impuls ist nur kurz, es wird nicht permanent gesendet», macht Martin klar.

Obwohl es erst um drei Schulhäuser geht, ist Sommerhalder das Projekt wichtig: «Man muss neuen Technologien auch eine Chance geben. Für uns hat das den Vorteil, dass wir günstig Erfahrungen sammeln können und später nicht die Katze im Sack kaufen müssen, wenn eine Ausweitung auf weitere Gebäude zur Diskussion steht.»