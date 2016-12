Die Ortsbürgergemeinde räumt der Stach Investment AG (Bäch) kein Kaufrecht für 1250 Quadratmeter Bauland in der Nähe des Strohmuseums ein. Im vom Investor erstellten Neubau hätte sich die Einwohnergemeinde mit der Gemeindebibliothek, der Ludothek und allenfalls mit dem Zivilstandsamt einmieten können.

Doch die Vorlage des Gemeinderates wurde mit 18 Ja-Stimmen gegen 94 Nein-Stimmen deutlich bachab geschickt. Der Abänderungsantrag, nachdem das Kaufrecht nicht übertragbar sein solle, wurde mit vier Gegenstimmen angenommen, war aber nach der Ablehnung des Geschäftes obsolet geworden. An der von Vizeammann Paul Huwiler geleiteten Versammlung nahmen 116 Ortsbürgerinnen und Ortsbürger teil.

Gemeinderat strich Vorteile hervor

Verschiedene Votanten empfahlen dem Gemeinderat, das Projekt stattdessen im Alleingang zu realisieren. Gemeinderat Ruedi Donat wies aber darauf hin, dass die Einwohnergemeinde das Vorhaben nicht stemmen könne und auch die Ortsbürgergemeinde nicht mehr auf Rosen gebettet sei.

Donat verteidigte die Vorlage über das Kaufrecht vehement. Der Investor wollte auf dem Land eine Parkgarage und einen Neubau erstellen. Es mache keinen Sinn, auf der Garage danach wieder «nur Radiesli zu pflanzen».

Damit das Kaufrecht überhaupt zustande kommen könne, müsse die Einwohnergemeinde bis am 30. Juni 2017 einen Mietvertrag für die von ihr beanspruchten Flächen vorlegen.

Das Stach-Projekt habe von der Denkmalpflege gute Noten erhalten, sagte Ruedi Donat. Der Investor könnte auf diesem Grundstück nur ein- bis zweistöckig bauen und müsste für den Neubau einen Wettbewerb durchführen.

Auch der vorgeschlagene Verkaufspreis von 750 Franken pro Quadratmeter sei angemessen. Die Ortsbürgergemeinde habe für dieses seinerzeit 500 Franken pro Quadratmeter bezahlt.

Gegner meldeten Bedenken an

Gemeinderat Arsène Perroud und Roland Konrad, Leiter der Abteilung Planung, Bau und Umwelt, strichen die Vorteile des Kaufrechtes hervor. Auch die Ortsbürgerkommission habe sich dafür ausgesprochen, sagte Donat.

Aber dem Vorhaben blies ein harscher Wind entgegen. So meinte Urs Stäger, dass sich mit dem Landverkauf der Steuerertrag nicht steigern lasse, der Investor aber günstig zu Bauland komme und den Gewinn «ins steuergünstige Bäch abzügle». Urs Müller meldete seine städtebaulichen Bedenken an.

Dagegen forderte Hans Albrik Kuhn die Ortsbürger auf, Mut zu zeigen und einer neuen Bibliothek und der Ludothek eine Chance zu geben. Die Gemeinde hätte dafür ohnehin kein Geld. Aber das Kaufrecht dürfe nicht übertragbar sein, beantragte Kuhn.

Andreas Weber erinnerte daran, dass die Ortsbürgergemeinde in früheren Jahren beschlossen habe, kein Land zu verkaufen. Der Investor brauche die Ortsbürgergemeinde «mehr als wir ihn». Die Ortsbürger sollten die Finger davon lassen, ein kompliziertes Parkplatzgrundstück zu veredeln. Deshalb sei er gegen das Kaufrecht.

15 000 Franken an Sternensaal

Weiter votierte Peter Räber gegen das Geschäft. Das in der Nähe des Strohmuseums geplante Parkhaus wäre ohnehin am falschen Ort. Das werte die Zentralstrasse nicht auf. Werner Dubler berief sich auf eine alte Bauernweisheit, zum Land Sorge zu tragen.

Ernst Hochstrasser erinnerte als Präsident der Ortsbürger-Finanzkommission daran, dass die Einwohnergemeinde im Neubau einen Jahresmietzins von 125 000 Franken bezahlen müsste. Diesen empfinde er als hoch. Deshalb: Nein zum Kaufrecht.

Unbestritten waren einzig die Budgets 2017 der Ortsbürgergemeinde und des Forstbetriebes. Gemeinderat Ruedi Donat teilte mit, dass der Forstwerkhof in Wohlen ab 1. Januar 2017 vermietet werde (an die Gartenbaufirma Moser in Wohlen, wie die AZ erfuhr).

Dem Sternensaal-Team schenkt die Ortsbürgergemeinde auf das 30-Jahr-Jubiläum 15 000 Franken. Die Gartenterrasse des Restaurants Sternen wird für 40 000 Franken erneuert. Der Christbaumverkauf findet am 15. und 16. Dezember nicht mehr beim Werkhof, sondern bei der Waldhütte Fröschenteich statt.