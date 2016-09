Zur Verabschiedung der alten Fahne und Begrüssung der neuen fanden sich zahlreiche Abtwilerinnen und Abtwiler sowie Gäste aus der weiteren Region ein. Fahnengotte Claudia Kreienbühl und Fahnengötti Peter Engel, beides langjährige und aktive Vereinsmitglieder, entrollten die neue Fahne mit grosser Freude und Stolz. Sie wird nicht nur durch das Abtwiler Wappen, sondern durch überaus schwungvolle Musikinstrumente geziert.

Katrin Bischof, Präsidentin der Musikgesellschaft Abtwil, führte aus, dass die Fahnenkommission vor einer anspruchsvollen Aufgabe stand, für die neue Fahne Vorschläge zu entwickeln. Es brauchte etwas Zeit, um die verschiedene Vorgaben und eigenen Ideen in Einklang zu bringen. «Wir sind sehr stolz auf die neue Fahne, sie ist wirklich schön, zeigt die Spritzigkeit und die Zusammengehörigkeit in unserem Verein.» Nachdem Pfarrer Thomas Zimmermann die neue Fahne eingesegnet hatte, übergab Bischof an die Fahnenpaten je eine Standarte der neuen Fahne. Claudia Kreienbühl blickt auf über 20 Jahre aktives Musizieren im Verein und trug, wie Peter Engel, der sechs Jahre Fähnrich war, ebenfalls für eine gewisse Zeit die Fahne dem Verein voraus.

Alte Fahne hat lange gedient

Die alte Fahne diente dem Verein 42 Jahre lang. «Sie hat uns an viele schöne Orte und Anlässe begleitet, aber auch an über 80 Beerdigungen», erinnerte Bischof. Sie war an 42 Musiktagen und -festen dabei und bejubelte 23 kantonale und eidgenössische Veteranen. Am längsten wurde sie von Heinrich Knüsel, nämlich 21 Jahre, getragen. Peter Bütler war 10 Jahre Fähnrich. «Das ist eine eindrückliche Lebensgeschichte», fasste Bischof die 42 Jahre der Fahne zusammen. Ebenso eindrücklich verabschiedete die Musikgesellschaft Abtwil unter der Direktion von Hugo Felber die Fahne mit dem Lied «Don’t Let the Sun Go Down on Me» von Elton John, aufgestellte Haare an den Armen der Zuhörerinnen und Zuhörer inklusive.

Zeichen der Verbundenheit

«Es braucht die Fahne, um zu wissen, wo unsere Heimat ist», führte Gemeindeammann Stefan Balmer aus. Mit der Vereinsfahne der Musikgesellschaft Abtwil würden die Farben der Gemeinde in die Welt hinausgetragen. Der Fähnrich sei immer auch Wegweiser. Eine wichtige Aufgabe für Romeo Lötscher, den neuen Fähnrich, sei deshalb auch dafür zu sorgen, «dass nach einem Fest alle wieder heimfinden.»

Kurt Obrist, Präsident des Aargauischen Musikverbandes (AMV), machte deutlich, dass eine Vereinsfahne nach wie vor zeitgemäss ist. Sie begleite durch schöne und traurige Zeiten. Sein Verband führte kürzlich einen Kurs für Fähnriche durch. «Das grosse Interesse zeigte, dass dieser Kurs ein echtes Bedürfnis ist.»

Die Festivitäten begannen mit einem gut besuchten Apéro, der von der Sinser Formation «Naturabläch» begleitet wurde. Am Nachmittag gab es einen Spielplausch für die Kleinen sowie musikalische Unterhaltung mit verschiedenen Musikgesellschaften. Schliesslich wurden die Gäste zur «Bläch-Night» und zur Musik von «Viera Blech» aus dem Tirol geladen.