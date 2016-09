«Keine Angst, die Musikschule hier in Wohlen läuft sehr gut. Ich werde jetzt nicht alles über den Haufen werfen», beruhigt Markus Beeler gleich vorneweg. Der Chamer Klarinettist ist begeistert von der öffentlichen Präsenz der regionalen Musikschule und will auch in Zukunft einen Fokus auf diesen grossen Vorteil legen.

Sein Büro direkt unter dem Dach der Steingasse 3 sei zwar in der momentanen Hitzephase etwas warm, aber das sei auch schon der einzige kleine Nachteil, den er bisher aus seinem Wechsel von der Musikschule Sins nach Wohlen erkennen kann.

Herr Beeler, warum sind sie von Sins weg und stattdessen nach Wohlen gekommen?

Markus Beeler: Das ist ganz einfach. Ich habe gemerkt, dass die Musikschulleiterposition genau das ist, was ich machen will. Und wenn man dann die Möglichkeit bekommt, von einem 40-Prozent-Pensum an einer kleineren Schule zu 80 Prozent an einer so grossen Schule zu wechseln, muss man die Chance packen.