«Am besten gefallen hat mir die Klarinette», erklärt die Enkelin. «Warum?», fragt Grosspapa. «Weiss ich nicht. Es ist einfach ein tolles Instrument.» Die «Schwarzwurzel» hat am Workshop, den das Armeespiel der Führungsunterstützungsbrigade 41 an der Primarschule Sarmenstorf durchgeführt hat, noch anderen Kindern imponiert: «Unsere Schülerinnen und Schüler durften heute auf spannende Weise verschiedene Blasinstrumente kennen lernen und ausprobieren. Tagesfavorit ist die Klarinette, dafür liegt bereits die erste Anmeldung vor», sagte Marina Geissbühler am Abschlusskonzert der Militärmusiker in der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle.