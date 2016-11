Viele Menschen haben Angst vor Flüchtlingen. Sie seien selber schuld an ihrer Misere, kosten nur viel und seien Schmarotzer, wenn nicht gar Kriminelle. Doch Flüchtlinge sind in erster Linie eines: Menschen. Das will das Theaterteam um die Sarmenstorfer Künstlerin Josefine Krumm verdeutlichen.

Mit dem Projekt «Liebe Andere» sind ein Büchlein, ein Film und ein Theaterstück entstanden, die den Zuschauern und Lesern Schicksale von Flüchtlingen aufzeigen und diese Fremden zu Menschen machen können. 24 Geschichten beinhaltet das Büchlein. H. aus Syrien fragt sich darin: «Ich bin der Schweiz dankbar, weil ich hier bin. Aber meine Stadt – warum nicht Krieg fertig?» Und N. aus Pakistan berichtet, wie schlimm es in seiner Heimat zugegangen sei, und wie froh er ist, in der Schweiz sein zu dürfen: «Hier Kinder schlafen gut. Ich bin sehr glücklich. Danke an alle Menschen hier.»

Frei von der Leber weg

Diese Geschichten wurden nicht in Interviews erfragt oder vorbereitet, sondern an sechs Playback-Theatervorstellungen frei von der Leber weg erzählt. «Beim Playback-Theater wird das Publikum dazu aufgefordert, etwas zu erzählen. Die Schauspieler auf der Bühne spielen das dann direkt nach», erklärt Krumm.