Das neue Krippengesetz ist seit 1. August in Kraft und muss von den Gemeinden «bedarfsgerecht» umgesetzt werden. So hält es der Regierungsrat fest. Claudia Hoffmann, Frau Gemeindeammann von Kallern, bemängelt allerdings, dass dieses «bedarfsgerecht» nicht definiert ist. «Gerade in kleinen Gemeinden ist das eine wichtige Frage», machte sie deutlich.

Klar ist, dass die Kinderbetreuung ab einer bestimmten Anzahl Kinder durch qualifizierte Personen zu erfolgen hat. Diese Kinderkrippen müssen auch regelmässig einen Qualitätsnachweis erbringen. In einem Dekret durch den Regierungsrat werde die Auslegung des Krippengesetzes noch genauer definiert, meinte Grossrätin Milly Stöckli. Die Grossräte Herbert Strebel und Flurin Burkard verteidigten die Formulierung. Genau mit dieser habe man den Gemeinden Handlungsspielraum einräumen wollen. Diese Unsicherheit wird ein Thema an der nächsten Vorstandssitzung der Gemeindeammännervereinigung sein, versprach deren Obmann.