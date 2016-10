Acht verschiedene Süsskartoffelsorten wurden während dem Versuch mit drei verschiedene Techniken angebaut. «Die Sorten variieren in ihrer Vegetationszeit, reagieren verschieden auf Hitze oder Kälte und haben je nachdem andere Bedürfnisse an den Boden.» Doch nicht nur in ihren Wachstumsbedürfnissen unterscheiden sich Süsskartoffeln, auch in den Farben und Formen kommen sie vielfältig daher. Laut Hagenbuch gibt es grosse und kleine mit weissem, gelbem, oder orangefarbigem Fleisch. Gesund sind sie aber alle, werden sogar als neues In- oder Superfood zelebriert. «Sie sind trendig, exotisch und peppen die Alltagsküche auf», fasst der Student zusammen. «Ausserdem sind die Süsskartoffeln gleichermassen nahr- und schmackhaft und eignen sich gut für Diabetiker.»

800 Kilo geerntet

Immer mehr Detailhändler bieten mittlerweile Süsskartoffeln an, meist Importware aus Afrika oder den USA. Viele Käufer hätten jedoch ein schlechtes Gewissen dabei, Waren aus Übersee zu kaufen. Hagenbuch weiss die Lösung: Der Kleinparzellenversuch in Rottenschwil warf einen ansehnlichen Ertrag ab: «Knapp 800 Kilo Süsskartoffeln konnten geerntet werden.» Ab nächster Woche bieten der Volg Oberlunkhofen und Jonen Hagenbuchs Süsskartoffeln an. Wer mit gutem Gewissen gesundes Gemüse geniessen will, ist hier genau richtig. Ob der Nachwuchslandwirt auch in Zukunft Süsskartoffeln anbauen wird, weiss er noch nicht: «Um das zu entscheiden, muss ich noch einige Abklärungen vornehmen.»