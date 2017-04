Irma Koch lebte zuletzt im Alterszentrum Casa Güpf in Wohlen. Die Frau, die über 53 Jahre in ihrem Restaurant Chäber gearbeitet hatte und zur Legende geworden ist, sagte 2016 gegenüber der az: «Man schaut für mich, man pflegt mich, ich kann ausschlafen, muss nicht kochen, kann mich an einen gedeckten Tisch setzen – mir ist wirklich wohl hier.»

