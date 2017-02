Der Schnee ist weggeschmolzen, der Winter scheint vorbei zu sein. Doch nicht im ersten Stock des Boswiler Schulhauses: Im Zimmer von Primarlehrerin Bernadette Köpfli wird die kalte Jahreszeit für die Fasnacht wiederbelebt. Mit dem Schmutzigen Donnerstag beginnt für die Freiämter Kinder eine besondere Zeit. Insgesamt drei Stunden bastelten die 23 Erstklässler bereits an ihren Kostümen für den Nachtumzug. «Wir werden uns als Winterzauber verkleiden», erzählt die kleine Solis stolz. Und Joelle ergänzt: «So wollen wir den Winter nochmals zurückholen und es mit blauen und weissen Konfetti schneien lassen.»

Erstmals macht die Klasse mit Lehrerin Bernadette Köpfli am traditionellen Umzug mit. Freiwillig, wie sie betont. «Die Kinder waren von der Idee begeistert und konnten nicht aufhören, sich darüber Gedanken zu machen. Einige nahmen im Kindergarten schon am Umzug teil.» Mit einem Nicken bestätigt Davide: «Ja, da haben wir uns als Marienkäfer verkleidet.» Die Fasnacht sei in der Boswiler Primarschule ein grosses Thema: «Während der Fasnachtstage dürfen alle Kinder verkleidet zur Schule kommen.»

In welche Rollen werden sie schlüpfen? «Ich werde mich als Clown verkleiden», ruft Davide aufgeregt. Hippie, Minion, Marsmensch, Zahnfee, Prinzessin ist aus der Klasse zu hören. Und auch einige Berufswünsche sind vertreten: Ärztin, Polizist, Feuerwehrmann. «Gestern hat mir eine Mutter ein Foto von einem kleinen Holzwagen geschickt. Die Kinder haben ihn in ihrer Freizeit gebaut.» Damit werden Guetzli und Süssigkeiten transportiert, die die Primarschüler den Besuchern am Nachtumzug verteilen werden. Gleichzeitig sorgen Lichterketten am Wagen dafür, dass der Weg für die kleinen Narren gut ausgeleuchtet ist.

Guggenmusik in der Schulzeit

Am Schmutzigen Donnerstag wird die Klasse beim Schulhaus starten. Von dort aus werden sie durch die Schulstrasse, den Rosenweg, die Oberdorfstrasse und die Zentralstrasse ziehen. «Sie wird für den Fasnachtsumzug gesperrt», erklärt Köpfli. Über Plastikregenmänteln werden die Kinder einen blau-weissen Umhang tragen, den sie mit Eiszapfen und Schneesternen aus Stoff verziert haben. «Viele haben zu Hause auch weiter daran gearbeitet und ihre Kostüme geschmückt», erzählt die Primarlehrerin. «Wir haben auch weisse Masken erhalten, die die Schüler passend zur Verkleidung verzieren und schmücken durften.»

Dazwischen wurde auch geprobt, wie die Klasse am Umzug auftreten wird. «Schlurfen geht gar nicht», erklärt Alessia und zeigt, fröhlich durch das Klassenzimmer hüpfend, wie es richtig geht. Und was gefällt den Kindern an der Fasnachtszeit am besten? «Die Guggenmusik», kommt es beinahe einstimmig zurück. Köpfli lacht überrascht und erklärt: «Während der Vorbereitungen durften sie Guggenmusik hören.» Sie sei selbst ein grosser Fasnachtsfan. «Den Schülern gefällt die Musik sehr und schliesslich kommt erst so richtige Fasnachtsstimmung auf.»