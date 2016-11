Auf die Frage von Gerichtspräsidentin Isabelle Wipf, was denn sein Motiv gewesen sei, antwortete der Angeklagte: «Meine finanzielle Lage, der Drogenkonsum, und ich hatte auch psychische Probleme. Ich hatte Selbstzweifel.» Der Angeklagte gab zu, in jener Zeit pro Monat drei Gramm Kokain und 15 Gramm Marihuana konsumiert zu haben. Jetzt sei er aber auf dem Weg der Besserung, sei clean und habe eine Lehrstelle. Er bereue, was er getan habe. «Es war dumm.» Damals habe er die Auswirkung seiner Taten nicht abschätzen können. Ein Angestellter leidet heute noch unter den Erlebnissen.

«Das Messer hätte ich aber niemals eingesetzt», beteuerte der Angeklagte. Das glaubte ihm die Staatsanwaltschaft: Eine Volg-Mitarbeiterin hatte sich zur Wehr gesetzt, worauf der Mann floh. «Trotzdem weiss man nie, was in solch einer Situation passieren kann», gab Staatsanwalt Markus Moser zu bedenken. Zudem war ein grosser Aufwand nötig, um den Täter zu fassen. «Da die Überfälle immer an einem Donnerstag stattfanden, wurde an diesem Tag jeder Volg im Freiamt von fünf Polizisten überwacht. Er hat die ganze Region über Monate in Angst und Schrecken versetzt.»