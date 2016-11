Zu ihrem runden Geburtstag will die Operettenbühne Bremgarten die Freude, die sie bei jeder ihrer Aufführungen von den Zuschauern spürt, weitergeben: «Unser Jubiläum feiern wir am 19. April mit einer Benefizaufführung zugunsten der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe», erklärt Pressechef Valentin Brunner. An diesem Abend verzichten Solisten, Orchester, Chor und Restaurationsbetrieb auf Gage und Lohn, die stattdessen den Kindern zugutekommen. Das Patronat der Benefiz-Veranstaltung übernimmt der Rotary-Club Reusstal. (aw)