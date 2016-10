Ruschy Hausmann freute sich über das grosse Interesse an der Ausstellung und nahm sich gerne Zeit, Fragen der Gäste zu beantworten. Hans Furter von der Kulturkommission berichtete, wie überrascht er von der Vielseitigkeit des Villmerger Künstlers sei: «Ich kannte seine Sachen vorher nicht, aber seit ich in seinem Atelier war, bin ich sehr beeindruckt von seinen Bildern und Skulpturen.» Und dabei sei Hausmann bescheiden, es liege ihm nicht, sich aufzudrängen. Das sind durchaus sympathische Eigenschaften, befand Furter, die es einem im Kunstbetrieb und auch sonst im Leben heutzutage allerdings nicht immer leicht machen.

Leidenschaft für Kunst

Der 71-jährige Hausmann sei schon lange kreativ tätig, bereits als Knabe habe er immer Kontakt zu Kollegen gehalten, die Kunst studierten. Da sein Vater eine Schreinerei besass, sollte er einen «anständigen» Beruf lernen und wurde Schreiner. Dennoch blieb sein Interesse an der Kunst, so belegte er vor 40, 50 Jahren schon Fernkurse für Malerei. Als er mit einem Kollegen das Armenhaus in Villmergen renovierte, blieb wenig Zeit für die Kunst. «Aber dann stiess ich auf eine Kiste mit alten Malutensilien und war gleich wieder inspiriert.» Seitdem hat er in Aquarell und Acryl gemalt, mit Ton gearbeitet und Skulpturen aus Holz und Stein gehauen.

«Ich mag neue Sachen ausprobieren und mich weiterentwickeln», erklärt er. Und so ist er auch neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen, wie Hausmanns Schwiegersohn Dominic Notter in seiner Rede ausführt. Das Smartphone sei seine Agenda und über Facebook habe er inzwischen ein grosses Netzwerk an Künstlerkollegen.