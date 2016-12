Während Simon Hagenbuch an Brasiliens Stränden für die nächste Beachvolleyballsaison trainiert, kümmert sich sein Bruder Nick Hagenbuch in der Schweiz um die Verwirklichung von Simons nächstem, grossen Ziel: Der 23-Jährige will 2020 an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen und braucht dafür die nötigen finanziellen Mittel.

Nick studiert momentan Spitzensport und Sportmarketing an der Hochschule für Sport in Magglingen und hat sich für eine Projektarbeit eine besondere Aufgabe gestellt.

Nach Tokio wandern?

In 50 Tagen sollen auf der Crowdfunding-Plattform «I believe in you» 5000 Franken gesammelt werden. «Das Geld benötigt Simon für die Anreisekosten nach Tokio, Ausrüstung, Sportlernahrung und Trainingseinheiten», sagt Nick.

Fast 30 Stunden Arbeit hat er in das Projekt investiert und zusammen mit seinem Bruder und dessen Beachvolley-Partner Quentin Métral ein Video gedreht. Dieses soll die Besucher zum Spenden animieren: «Im Video wird gezeigt, wie die Anreise und die Vorbereitung für die Olympischen Spiele aussehen würden, wenn Simon und Quentin das nötige Geld nicht hätten.» So stapfen die beiden in Wanderaussrüstung durch den Wald, auf der Suche nach Tokio, oder ernähren sich ausschliesslich von Süssigkeiten anstatt gesunder Nahrung.

Für jeden Betrag wird man von Simon und Quentin belohnt: Für eine Spende von 20 Franken erhält man eine Postkarte aus dem Trainingslager in Brasilien, für 50 Franken einen Sack Kartoffeln aus eigenem Anbau und für 200 Franken kann man mit den beiden eine Lehrstunde im Spiel Mario Kart N64 belegen.

Ausserdem hat Nick Hagenbuch Beachvolleyballprofi Philip Gabathuler als «Projektgötti» ins Boot geholt. «Er hat damals auch im TV Lunkhofen gespielt, genau wie ich und Simon.» Nick selber bezeichnet sich als polysportiv, für ihn sei der Zug abgefahren, um noch Spitzensportler zu werden: «Der Leistungssport, so wie mein Bruder ihn betreibt, ist immer noch etwas verpönt. Viele Leute fragen, was er denn ausser dem Sport sonst noch arbeite.»

An die nationale Spitze

Neben dem Sport bleibt Simon nicht viel Freizeit, er ist aber bereit, alles für seinen grossen Traum zu geben: «Nächste Saison will ich mich an die nationale Spitze spielen, dann folgen die Olympischen Spiele in Tokio.» Mit seinem Partner ist er bereits seit einem Monat in Rio de Janeiro, trainiert im Sand durchschnittlich zehnmal pro Woche.

«In der Freizeit unternehmen wir Ausflüge. Momentan lese ich auch ein sehr spannendes Buch über die Steuerung von Gedankengängen.» In der Schweiz kocht und backt Simon gerne und verbringt Zeit an der Seite seiner Freundin. «Für mich ist das Beste auch gleichzeitig das Schwierigste am Spitzensport. Man muss den Spagat finden zwischen Fokussieren, Abschalten und immer Vollgas geben.»

Simon Hagenbuchs Traum können Sie unter www.ibeliveinyou.ch unterstützen.