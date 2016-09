Der STV Jonen veranstaltet alle zwei Jahre abwechselnd eine Turnershow oder ein Theater, jedes Jahr die Volleynight und darf auch sportlich gesehen stolz auf seine Leistung sein. Beispielsweise belegten die Turner am diesjährigen Freiämtercup in der Kategorie aktive Schulstufenbarren den 2. Platz. Von Beginn weg hatte in der Vereinsgeschichte aber auch das Gesellige einen hohen Stellenwert, was bei der Jubiläumsfeier voll zum Tragen kommt.

Auch Mitglieder sollen feiern

Um das 100-jährige Bestehen zu zelebrieren, veranstaltet der STV ein Oktoberfest in der Turnhalle. «Wir wollten einen Anlass organisieren, an dem unsere Mitglieder selber nicht arbeiten müssen, sondern mitfeiern können», erzählt Dominique Mair, Präsidentin des STV Jonen und des OK.

Am 24. September helfen verschiedene Vereine aus Jonen und Umgebung die Dirndl- und Lederhosenfans zu bedienen. Unterhalten werden sie von der Partyband Alpenstarkstrom. 150 Plätze sind für Aktiv- und Ehrenmitglieder reserviert, von den 420 Plätzen sind noch etwa 90 frei. Für Eintritt, Spiessbraten mit Beilage und ein Mass Bier zahlt man 55 Franken.

Ein Gewinn steht bei der Jubiläumsfeier nicht im Vordergrund. «Wenn wir mit einer schwarzen Null herauskommen, sind wir zufrieden.»