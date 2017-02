Junge Burschen, meist mit Jupes oder Unterrock bekleidet, an Beinen und Armen mit Heu und Stroh eingebunden und im Gesicht geschwärzt, nannte man in Wohlen «Heumüeterli». Sie liefen am kleinen Heumüeterlitag, am Schmutzigen Donnerstag, und am Montag nach der Herrenfasnacht mit wüstem Lärm und Gebrumme und mit Stecken, Peitsche oder Besen bewaffnet durch den Ort.

Sie stürmten gegen eine höhere Stellung, die Kirche oder den Vorhof, die von kleineren Knaben und Mädchen besetzt war und die Heumüeterli mit Peitschen zurückzuwerfen versuchten. Diese hatten russige Hände, mit denen sie im Gesicht schwärzten, wen immer sie erwischten. So beschreibt das Mundartwörterbuch Idiotikon den alten Wohler Fasnachtsbrauch.

1830 bildete sich die Fasnachtsgesellschaft Heumüeterli-Chammere. Sie fiel durch theatralische Aufführungen auf. Mit der Zeit gab die Chammere die Produktionen auf und begnügte sich mit vier jährlichen Ausflügen. Den maskierten Fasnächtlern soll das Publikum den Spruch «Heumüettero, de bist ä chlinä Floh» nachgerufen haben, schrieb der Historiker und Bezirkslehrer Ernst Suter in «Unsere Heimat» 1941, der Jahresschrift der Historischen Gesellschaft Freiamt. (BA)