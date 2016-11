Die Samichläuse sind gegenwärtig intensiv in ihren Vorbereitungen. Das tun sie, das weiss man aus eigener Kindheit, im Wald. Längst trifft man Samichläuse und Schmutzli nicht mehr nur vor der Kirche oder bei ihrem Gang zu den Familien an. Man kann sie in ihrem Zuhause besuchen – heute Samstag beispielsweise in Muri oder in Sins.

An vielen Orten haben sich die Chlaushüsli, also der Besuch beim Samichlaus im Wald, etabliert und sind nicht mehr aus dem vorweihnachtlichen Kalender wegzudenken. Der Samichlaus-Brauch hat im Freiamt in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Wiederbelebung erfahren wie kein zweiter. Und selbstverständlich haben zahlreiche Samichläuse einen eigenen Internet-Auftritt.