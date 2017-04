Bezahlen kann Jeremy selber

Den nächsten Landgang unternimmt der Kapitän des Kinderwagens, als ihm der Duft von Zuckerwatte und Magenbrot in die Nase steigt. Allerdings hat er es auf die Schleckstängel abgesehen. Papa kann ihn schliesslich überreden, dass es nicht der ganz grosse sein muss, die kleinen schmecken sowieso besser. Bezahlen möchte der junge Herr lieber selber, wenn auch mit Papas Geld. Er muss sich auf die Zehenspitzen stellen, schafft es aber, dem Verkäufer so weit entgegenzukommen, um ihm die zwei Franken in die Hand zu drücken.

Seine Mutter Jasmine hat sich in der Zwischenzeit Baked Potatoes geholt, auch davon möchte Jeremy probieren. Als er aber die Gabel mit Kartoffeln vor dem Mund hat, entscheidet er sich anders, verzieht das Gesicht und nimmt wieder den Platz auf dem Kinderwagen ein. Auf der Fahrt durch die Altstadt fällt auf, dass es viele Stände mit Kinderkleidern gibt. «Das war früher nicht so. Oder es fällt mir erst jetzt auf, wo ich Mutter bin», sagt Jasmine Topuz lachend. Jeremy kann sich nicht für Socken und Hosenträger begeistern. Nur einmal zeigt er Interesse an einem T-Shirt. «Batman!», ruft er aufgeregt und zeigt auf das Logo mit der Fledermaus.

Im Lunapark angekommen zeigt sich der Dreijährige von den Bahnen fasziniert – am meisten natürlich von den Autos, die hupend ihre Kreise drehen. Allerdings mischt sich unter die anfängliche Begeisterung schnell Skepsis. Mit seinem Papa steht Jeremy am Rand der Bahn und ist von der Geschwindigkeit, mit der die Fahrzeuge ihre Runden drehen, wohl etwas eingeschüchtert. Eine Träne rollt über seine Backe und auch der Schleckstängel vermag ihn jetzt nicht mehr zu trösten. Die Rettung steht aber schon ein paar Meter weiter: Ein Mann in blauem Umhang zaubert riesige Seifenblasen in die Luft. Jeremy schaut fasziniert zu, lässt eine davon zerplatzen, und die Tränen sind schon wieder vergessen. Als er sich dann an einem Stand auch noch als Fischer versuchen darf und tatsächlich eines der Plastiktiere erwischt, ist die Welt wieder in Ordnung.

Nach einem Kaffee zur Stärkung macht sich Familie Topuz auf den Heimweg. Jeremy entschliesst sich, die letzten Meter bis zur Busstation zu laufen, spannt den Schirm auf und rennt voraus Richtung Bahnhof. Den Spielzeuglastwagen trägt er stolz unter seinem Arm.