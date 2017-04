Ein schönes Grüppchen nahm an der ersten Eierauflesete auf dem schönen Aussichtspunkt Alpenzeiger oberhalb von Anglikon teil. «Der Erfolg freut uns. Wir werden den Anlass wohl auch nächstes Jahr durchführen», sagt Daniel Seiler, Präsident des rührigen Dorfvereins Anglikon. 90 gefärbte Hühnereier verlor der Osterhase im Wald beim Alpenzeiger. Es war an den Kindern, diese zu finden. Man darf vermuten, dass der Osterhase aus seinem Versteck dem Treiben zufrieden zugeschaut hat.

Die Dorfgemeinschaft pflegen

Tausend Einwohnerinnen und Einwohner zählt Anglikon heute. 200 neue werden dazu kommen, wenn die Wohnüberbauung in der Talebene bezogen wird. 200 Angliker gehören dem Dorfverein an. «Eine stolze Zahl», vermerkt Seiler. Das grösste Anliegen des Vereins sei es, die Dorfgemeinschaft in Anglikon zusammenzuhalten – dies, obwohl die früher selbstständige Gemeinde seit über hundert Jahren mit Wohlen zusammengeschlossen ist. Anglikon hat nicht nur schöne Wohnlagen zu bieten, sondern auch eine Geschichte, die bis in Urzeit zurückreicht, wie alte Besiedlungsfunde belegen.

Der Dorfverein hat viele weitere Anlässe im Köcher, so im Juni einen Fotowettbewerb, den Grillplausch im August auf dem Alpenzeiger und im September die bereits zur Tradition gewordene Putzaktion «Sauberes Anglikon». Im Wahljahr stehen die Einwohnerrats- und Gemeinderatswahlen an. Der Dorfverein wolle eine attraktive Einwohnerratsliste mit mindestens einer Frau zusammenstellen, sagt Seiler.

Gemeinderatskandidat ohne Wahlchance

An den Gemeinderatswahlen wolle sich der Verein aber nicht beteiligen. «Eine Kandidatur hätte kaum Aussicht auf Erfolg», meint der Präsident. Ins politische Kapitel geht auch der geplante Besuch im Bundeshaus. In Bern wird der Wohler Nationalrat Matthias Jauslin die Angliker empfangen.

Auf der Wunschliste des Dorfvereins steht noch immer ein eigener Angliker Schülermittagstisch. Es habe in Anglikon in letzter Zeit zum Glück wieder mehr Kinder gegeben, sagt Seiler. «Wir wollen auch das Angliker Dorfbild erhalten, soweit das möglich ist», erklärt der Präsident.