Zu Spekulationen bei den Gästen regte Roland Gall vom OK mit Hinweisen an, wie: «Der neue Ehrenhexenmeister ist in Berikon aufgewachsen, lernte Landmaschinenmechaniker, trat in den 90er-Jahren in die Feuerwehr ein. Er ist ein Fasnachts-Fan und baute für seine Töchter ein Fred-Feuerstein-Mobil für die Kinderfasnacht. Er arbeitete eine Zeit lang am Flughafen, aber seit einigen Jahren ist er für die Gemeinde Berikon tätig.» Schliesslich hatte Gall ein Einsehen mit den gespannten Besuchern und rückte mit dem Namen heraus: «Der EHM für 2017 ist … André Koller.»

Gespannt auf die Aufgaben

Dieser erschien in Verkleidung des verrückten Hutmachers und hatte sogar Kuchen mitgebracht. Bevor er seine erste Herausforderung als neuer Ehrenhexenmeister antreten konnte, erhielt André Koller eine angemessene Gewandung plus Besen. Nun konnten die Gugge Bünzgeischter mit ihrem Musikprogramm loslegen, dirigiert vom neuen EHM. «Ich habe nun mal Taktgefühl», verriet dieser später lachend.

Zur Wahl des Ehrenhexenmeisters berichtete Roland Gall, der selbst Erfahrung als EHM hat: «Der Vorstand des Vereins wählt den EHM und fragt dann an, ob der- oder diejenige diese Aufgabe übernehmen möchte.» Dann gehöre man übrigens auf Lebenszeit zur Ehrenhexenmeisterzunft, führte Gall aus. «Zum Amt gehören Repräsentationsaufgaben und natürlich die symbolische Schlüsselübergabe der Gemeinde an den EHM, womit auch die Lösung einiger humoristischer Aufgaben verbunden ist.

André Koller freue sich über sein Amt, teilte er mit und fügte hinzu: «Ich bin gespannt auf meine Aufgaben und hoffe, wir haben eine tolle Fasnacht mit vielen Leuten, die Spass daran haben.»