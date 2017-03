Adriano Caranci will an den Werten anknüpfen, die den Landgasthof zum Hecht in Rottenschwil weit über die Region hinaus bekannt und beliebt gemacht haben: eine hervorragende Fischküche, eine vielfältige Menükarte sowie gepflegte, aber unkomplizierte Gastfreundschaft für jedermann. «Die Hecht-Tradition soll wieder auferstehen», sagt der Gastronom, der in Waltenschwil auch das italienische Restaurant «Volare» führt. Entsprechend wurde das Interieur nicht grundlegend verändert, aber aufgefrischt. Im Sommer steht eine grosse Terrasse zur Verfügung, ausserdem kann ein Wintergarten genutzt werden. Das Restaurant bietet 60 Personen Platz, der Hecht-Saal fasst 80, der Horben-Saal 50 und das Rüss-Stübli 20 Personen. «Und Parkplätze hat es genug», lacht Caranci.

Treffpunkt für alle

«Wir wollen ein Treffpunkt für alle sein, für Biker, Velofahrer, Wanderer, Vogelbeobachter, aber auch für kulinarische Geniesser», unterstreicht der Gastronom. «Selbstverständlich stehen wir auch gerne für Vereine sowie Familien- und Firmenanlässe zur Verfügung.» Weil Caranci nicht alles selber machen kann, stehen ihm Marco Hoffmann als Betriebsleiter und ein Team von fünf Angestellten zur Seite. Vorerst ist Wirtesonntag jeweils am Montag und Dienstag. Aber der Pächter liebäugelt damit, ab nächstem Jahr den Gasthof während sieben Tage in der Woche offen zu halten. Und stellt an sich den Anspruch, einen Gasthof zu führen, «den man auch im Winter und bei Nebel gerne aufsucht».

Gastronom aus Berufung

Der 38-jährige Caranci, gebürtiger Italiener, ist in Birrwil aufgewachsen und blickt auf eine klassische Ausbildung in der Gastronomie zurück. 2003 eröffnete er zusammen mit seinem Bruder Giuliano das Ristorante La Deliziosa in Boniswil. 2010 entschied er sich für den Ausstieg und leitete nach verschiedenen Aus- und Weiterbildungen die Vier-Sterne-Restauration des Hotels Seedamm Plaza in Pfäffikon. 2015 suchte er die Selbstständigkeit, übernahm das Ristorante Volare in Waltenschwil und gründete 2016 zudem die Lidanto Handel GmbH mit Sitz in Waltenschwil, die Weine importiert und vertreibt. «Zum Landgasthof Hecht kam ich eigentlich per Zufall», sagt Caranci. «Zwei Stammgäste im ‹Volare› mit Beziehung zur Besitzerfamilie sprachen mich an, ob ich nicht das Traditionsgasthaus übernehmen könnte.» Eine Herausforderung, wie er erklärt. Aber nach kurzer Zeit waren sich die Familie Meier und Caranci einig und der Mietvertrag wurde unterschrieben. Damit gehört jetzt der Landgasthof zum Hecht zur Adriano Caranci Gastronomie.

Auch für die Zukunft bestehen bereits klare Pläne. Als nächster Schritt entsteht im Sommer/Herbst als Kombination der beiden Betriebe Volare und Hecht und seinen eigenen Weinen das Adriano Caranci Catering-Unternehmen. «So können wir Synergien optimal nutzen.»