«Hört hört, was ich zu sagen habe», eröffnete Vizeammann Doris Stöckli die Feier zur Übergabe des Förderpreises der Ortsbürgergemeinde Bremgarten. Der Bremgarter Leu, die vom einheimischen Künstler Alex Schaufelbühl geschaffene Skulptur, wurde am Freitagabend zum 11. Mal vergeben. Entsprechend passend war mit dem 11.11. das gewählte Datum.

Der Bremgarter Leu ist ein Wanderpokal, der ein Jahr bei der damit ausgezeichneten Organisation verbleibt. Dazu gibt es 10 000 Franken, welche die jeweiligen Preisträger nach ihrem Gutdünken einsetzen können. Den Leu kann jetzt allenfalls Alex Schaufelbühl wieder für ein paar Monate in sein Atelier stellen.

Er ist Mitglied der Freunde des historischen Handwerks, die ihn dieses Jahr in Empfang nehmen durfte. Mit den 10 000 Franken wolle man ein bisschen feiern und allenfalls eine Reise in ein historisches Städtchen unternehmen, erklärte Fredy Zobrist, der die Auszeichnung stellvertretend für den in corpore in historischen Gewändern anwesenden Vorstand übernahm.

Vor allem, betonte Zobrist, wolle man das Geld aber auch für neue Attraktionen am traditionellen Markt der Vielfalt einsetzen. Dieser Markt, der sich traditionell nach dem vierten Sonntag im Oktober ausrichtet, erfreut sich steigender Beliebtheit und lockte auch dieses Jahr wieder gegen 20 000 Besucherinnen und Besucher aus einer weiten Region ins Städtchen.

Der Verein habe sich mit seinem grossen und selbstlosen Engagement für diesen Markt um das Städtchen verdient gemacht. Nicht zuletzt sein Beitrag trage viel zur Attraktivität dieser Veranstaltung bei, welche sie als bedeutenden Botschafter für Bremgarten erachte, sagte Stöckli.

Laudatio vom «fremden Fötzel»

Die Laudatio hielt mit Walter Oettli ein Mitgründer und das bisher einzige Ehrenmitglied des Vereins. Er hat sich von der Front zurückgezogen, unterstützt die Organisation aber nach wie vor tatkräftig.

«Ich bin stolz darauf, dass mit mir ein fremder Fötzel aus Fischbach-Göslikon vom Stadtrat beauftragt worden ist, die Laudatio zu halten», erklärt Oettli und fragte sich zur Erheiterung des Publikums, ob dieses Engagement allenfalls ein erster Vorbote für kommende Fusionsverhandlungen bedeute.

Mit starken Worten und dem ihm eigenen trockenen Humor würdigte Oettli in der Folge die Arbeit des Vereins, der sich mit Initiative, Tatkraft und viel Herzblut für Bremgarten einsetze. «Dieser Preis», sagte er, «ist hochverdient.»