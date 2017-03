Jetzt wird gehandelt: «Wir überprüfen die Gesamtsituation von der Mutschellenstrasse bis hinunter zur Einmündung der Zufikerstrasse», bestätigt Marius Büttiker, Sektionsleiter Strassen 2 in der Abteilung Tiefbau im Departement Bau, Verkehr und Umwelt. Es gehe darum, das Verkehrssystem im Bereich Bibenlos insgesamt zu optimieren. Das für alle Verkehrsteilnehmer und sowohl bezüglich Verkehrskapazität wie Verkehrssicherheit.

Kommt schon bald der nächste Kreisel in Bremgarten? «Das ist durchaus möglich. Es kann aber auch sein, dass wir eine andere Lösung finden, um die Situation zu optimieren», erklärt Marius Büttiker weiter. Ebenfalls noch offen sind der Zeitplan und Kosten. Dazu, erklärt der Sektionsleiter weiter, seien zurzeit noch keinerlei Aussagen möglich: «Wir stehen erst am Anfang der Projektierung.»

Bundesbeiträge in Aussicht

Das Projekt Bibenlos ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms Aargau-Ost 3. Generation (AP), welches vom Aargauer Regierungsrat im November 2016 verabschiedet wurde. Der Bund vergibt alle vier Jahre Mittel für die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung in den Kantonen. Projekte dafür geben die Kantone mit den Agglomerationsprogrammen ein, welche zusammen mit den Regionalplanungsverbänden (Repla) erarbeitet werden. An Vorhaben, welche der Bund in dieses Strukturprogramm aufgenommen hat, entrichtet er Beiträge im Umfang von 20 bis 40%.

Wie Regionalplaner Beat Suter an der Repla-Vorstandssitzung erläuterte, sind im AP 3. Generation Projekte im Umfang von rund 22 Mio. Franken aus der Region enthalten. «Im Idealfall liegen da Bundesbeiträge von 4 bis 8 Mio. Franken drin», sagte er. Das AP 3. Generation ist beim Bund erst in Prüfung und somit noch offen, für welche Projekte letztlich Gelder in die Region fliessen.

Eingegeben worden sind neben dem Knoten Bibenlos – unter anderem – ein Rad- und Gehweg entlang der Kantonsstrasse Remetschwil–Widen, die Schliessung der Radweglücke zwischen Bremgarten und Hermetschwil sowie der Ausbau der Zugerstrasse Zufikon innerorts. Letzterer dürfte kaum so rasch in Angriff genommen werden, wie der Zufiker Gemeindeammann Christian Baumann an der Versammlung ausführte. Wegen der hohen Investitionen – die Gemeinde müsste 5 Mio. an die auf 7,1 Mio. veranschlagten Gesamtkosten beisteuern – strebe man eine Verschiebung an. Damit könnte die Finanzplanung für die nächsten Jahre massiv entlastet werden.