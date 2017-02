Im Sommer schliesst das Bundesasylzentrum seine Tore. Was heisst das für Bremgarten? Lesen Sie sich durch die wichtigsten offenen Fragen.

1. Was werden für Menschen nach Bremgarten kommen?

Die Gemeinde kann Wünsche anbringen. Dass diese berücksichtigt werden, ist aber nicht garantiert. Laut Stadtammann Raymond Tellenbach hoffe man tendenziell auf junge Einzelpersonen im erwerbsfähigen Alter. «Was wir ausschliessen können, sind unbegleitete Minderjährige, die werden vom Kanton separat betreut», sagt er.

2. Warum zieht es der Stadtrat vor, die Asylsuchenden zu verteilen, anstatt nur eine zentrale Lösung anzustreben?

Beide Möglichkeiten werden geprüft. Eine zentrale Unterbringung wäre zwar für die Betreuung einfacher, allerdings zeigt die Erfahrung, dass es zu mehr Problemen kommt, wenn viele Asylsuchende an einem Ort untergebracht werden. Der Stadtrat möchte aber an der Sommergmeind einen Kredit für eine Container-Lösung einholen, falls die andern Optionen nicht realisierbar sind. Diese würden, inklusive Einrichtung, rund 800 000 Franken kosten. Ein idealer Standort für die Container ist noch nicht gefunden, im Gespräch sind der Parkplatz neben dem Werkhof oder der Parkplatz der Badi in der Ringstrasse.

3. Wo könnte die Stadt Liegenschaften mieten oder kaufen?

Auch hier laufen die Abklärungen, einen idealen Ort gibt es (noch) nicht. Die ehemaligen Spitex-Räume wären geeignet, bieten aber nicht für alle Asylsuchenden Platz. Die alte Post ist mehrheitlich unterirdisch und müsste zu Wohnraum umgebaut werden. Auch die Räume im Haberhaus, in dem noch die Kantonspolizei eingemietet ist, müssten umgebaut werden.

Kurzfristig würde auch die Sanitätsstelle unterhalb des Altersheims zur Verfügung stehen, allerdings wäre das nur eine Übergangslösung.

Der Stadtrat hofft, dass noch Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu möglichen Liegenschaften kommen.

4. Was braucht es, um einen Container aufzustellen?

Eine öffentliche Ausschreibung und ein Baugesuch. Wenn keine Einsprachen erfolgen, würde das ganze Verfahren etwa vier Monate in Anspruch nehmen. In einem Container hat es Platz für rund 30 Menschen, man hätte also noch etwas Reserve, falls das Kontingent in den kommenden Jahren erhöht würde. Falls es sinkt, wäre der Raum dagegen ungenutzt.

5. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, die in Betracht kommen?

Bremgarten könnte eine Ersatzabgabe entrichten, oder man könnte eine Lösung mit einer anderen Gemeinde anstreben, wo die Asylsuchenden untergebracht werden könnten. Weder die eine noch die andere Option hält der Stadtrat aber für befriedigend.

6. Wie berechnet sich die Anzahl der Asylsuchenden, die eine Gemeinde aufnehmen muss?

Es handelt sich um eine komplexe Formel, der die Anzahl Schweizer Bürger, die in der Gemeinde wohnen, zugrunde liegt. Für Bremgarten ergibt sich ein Wert von 35,4 Personen. Tellenbach geht davon aus, dass dieser Wert aufgerundet wird. 14 Asylsuchende leben bereits in Bremgarten, bisher wurden für das Bundesasylzentrum noch 150 Personen dazugerechnet, womit Bremgarten seine Pflicht mehr als erfüllte.

7. Belasten die Asylsuchenden momentan die Sozialwerke?

Nein. Alle 14 Personen sind berufstätig, unter den Asylsuchenden ist kein

Sozialfall.