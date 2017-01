Manche hätten ihren Kindern extra Schlittschuhe gekauft. «Auch im Sportunterricht sind die Klassen auf die Eisbahn, haben Eishockey gespielt oder sich im Eiskunstlauf probiert.» Rippstein hat nicht nur für die Primarschule ein Eisfeld gemacht: «Auf meinem Garagendach können meine Kinder auf 16 m2 Eis rutschen», erzählt er lachend.

Wochenlang lag Schnee, zwar eine dünne Schicht, aber gerade ausreichend zum Schlitteln und Eislaufen. Doch laut Meteo News wird der Februar nun ein milder Monat mit Temperaturen zwischen 5 und 6 Grad.

Schneien wird es in den nächsten Wochen im Flachland wohl kaum. «Leider veranstaltet die Schule Tägerig kein Skilager», so Rippstein. Einige Kinder werden ihre Sportferien also im Grünen verbringen.