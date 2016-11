Die Zeit, in der Trachten zum Alltag gehörten, ist längst vorbei. Eigentlich. Doch in der Trachtengruppe Wohlen erwecken 23 Frauen die längst vergangene Tradition wieder zum Leben. In Freiämter Trachten, die denen aus dem 18. und 19. Jahrhundert nachempfunden wurden, tanzen die Mitglieder Schweizer Volkstänze und singen auserwählte Schweizer Lieder. Das Highlight bildet der alljährliche Trachte-Obig im Wohler Casino. Bei einem herzhaften Abendessen und anschliessenden Kuchenbuffet können die Besucher die Freiämter Werktags-, Sonntags-, Ausgangs- und Festtagstrachten der Mitglieder in Aktion erleben.

«Wir haben neun Tänzerinnen und 22 Sängerinnen, welche die Besucher den ganzen Abend unterhalten werden», erzählt Elisabeth Zimmermann-Mäschli, Präsidentin der Trachtengruppe Wohlen. Auch eine Kindergruppe wird Tänze in Trachten aufführen. Ausserdem haben sie dieses Jahr eine Gastgruppe eingeladen: die Trionettli. Diese werden mit originellen Musikinstrumenten und dreistimmigem Gesang Schweizer Folkslieder vortragen.

Seit rund einem Jahr proben die Mitglieder jeden Dienstag für den grossen Auftritt. «Früher führten wir am Trachte-Obig noch Theaterstücke auf, doch jetzt fehlen uns junge Mitglieder, die den organisatorischen Aufwand bewältigen könnten.»

1928 gründete Dorflehrer Wiederkehr die Trachtengruppe. Damals waren es noch zehn Mitglieder, heute zählt der Verein bereits 23. Doch der Grundgedanke ist noch immer der gleiche. «Wir wollen die Tradition bewahren», erklärt die Vereinspräsidentin. «Die schönen und farbenfrohen Kleidungsstücke vermitteln einen guten Eindruck, wie der Alltag früher war.» Ihre Sonntagstracht habe die Wohlerin am liebsten. Doch ob sie diese am Samstag tragen wird, verrät sie nicht.

Der Trachte-Obig findet am Samstag, 5. November, 20 Uhr, im Casino Wohlen statt, Nachtessen ab 18.30 Uhr.