Im Jahr 1986 entschied sich die Bremgarter Stimmbevölkerung, einen Grossteil der Autos aus der Altstadt zu verbannen. Sie genehmigte Kredite von über 10 Mio. Franken für die Projekte Umfahrung und Oberebene – und mit ihnen das Konzept «verkehrsarme Altstadt». Damit stellte sich aber ein neues Problem, denn es fehlten Parkplätze, von denen aus man bequem die Altstadt erreichen konnte. Besonders die Ladenbesitzer störten sich daran, denn schliesslich bedeuteten weniger Parkplätze auch weniger Kunden. Anstrengungen privater Trägerschaften konnten aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden, sie scheiterten am Platz oder an den Eigentumsverhältnissen.

Im Konzept für die verkehrsarme Altstadt war als eine Voraussetzung festgeschrieben, dass für Parkplatz-Ersatz gesorgt ist. Eine Studie des Planungsbüros Metron sollte dann die Bedürfnisse genauer abklären. Sie kam zum Schluss, dass es im Gebiet Oberstadt/Obere Vorstadt etwa 360 Parkplätze braucht.

Ende 1982 wurde ein Kredit über 165 000 Franken für einen Ideenwettbewerb und zur Projektierung für ein Parkhaus gesprochen. Acht Büros beteiligten sich, den ersten Platz belegte das Unternehmen Dr. M. Grenacher & Partner aus Brugg. Die viergeschossige Tiefgarage verfügt über 343 Parkplätze, sie ist 80 Meter lang, 30 Meter breit und 12 Meter tief. Im vierten Untergeschoss ist eine öffentliche Schutzraumanlage für 530 Personen untergebracht, die im Notfall dem Zivilschutz zur Verfügung steht. Besonders berücksichtigt werden mussten die Auswirkungen auf die örtlichen Gegebenheiten.

In dem Bereich waren schon damals viele Menschen unterwegs, besonders wenn einer der Bremgarter Märkte stattfand. Aber auch sonst sorgten das Bezirksschulhaus, die Bahnstation und die Bushaltestelle, der Naherholungsraum Promenade und damals noch die Post für viele Fussgänger und Velofahrer. Zum Projekt gehörte auch die Gestaltung des Schulhausplatzes, der sich oberhalb der Anlage befindet. Blickfang ist bis heute der Pyramidenbrunnen aus Granit, dank der Unterwasserbeleuchtung auch nachts. Das Gewinnerprojekt hat sich besonders durch die Parkhauszufahrt unterschieden, die über die Zugerstrasse erfolgt.

Nur fünf Gegenstimmen

Für die Realisierung des Vorhabens wurde eine Aktiengesellschaft gegründet. 1985 wurde ihr das Baurecht eingeräumt, ein Kredit über gut 1 Mio. Franken für «parkhausfremde Investitionen» und knapp 2,5 Mio. Franken für die Liberierung des Aktienkapitals wurden gewährt. Zudem bekam die AG ein Darlehen von knapp 1,7 Mio. Franken. Insgesamt hat das ganze Projekt rund 10,5 Mio. Franken gekostet. Zieht man die Investitionen ab, die nicht direkt das Parkhaus betreffen (Lärmschutz, Pausenplatz, öffentliche WC-Anlage und Kiosk), kommt man auf Kosten von 27 700 Franken pro Parkplatz. An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung am 7. März 1985 genehmigte die Bremgarter Stimmbevölkerung mit grosser Mehrheit das Projekt, lediglich fünf Gegenstimmen wurden gezählt. Eröffnet wurde das Parkhaus am 28. März 1987.