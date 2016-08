Trip Trap. Er reitet nochmals, der Kaspar Lüscher, auf dem «Rössli» durch die Geschichte: Nach dem grossen Erfolg im letzten November führt der Geschichtenerzähler und Autor aus Gipf-Oberfrick seine «D Rössligschicht» im September drei weitere Male auf – selbstredend in der «Rössli»Stube, jenem kleinen, heimeligen Saal im Gipf-Oberfricker «Rössli», dessen Geschichte sich in den erzählten Geschichten wie ein roter Faden durch die Novelle zieht.

Seit 190 Jahren wirtet die Familie Hürzeler auf dem «Rössli», kein runder Geburtstag ists also, der hier gefeiert wird. Das Wirte-Ehepaar Claudia und Robert Hürzeler wollte bewusst nicht weitere zehn Jahre warten, erzählt Lüscher, «weil dann einige Menschen, die für die Geschichte wichtig sind, möglicherweise nicht mehr leben». Und nur sie kennen die Geschichten, von der die 50-seitige Novelle lebt. Sie sind Teil der «Rössli»-Geschichte. In unzähligen Gesprächen haben sie Lüscher vom Leben erzählt, wie es war und wie es nicht mehr ist. Von Festen, die im «Rössli» gefeiert wurden; von beklemmenden Momenten, etwa in Kriegszeiten, die man im Gasthaus gemeinsam durchlebte.

«Es waren eindrückliche Begegnungen», sagt Lüscher. Diese hat er zur Geschichte geformt, hat aus den Geschichten mit spitzer Feder und viel Humor ein gut einstündiges Mundartstück komponiert. Die 190 Jahre bilden dabei die Zeitachse, auf der man Menschen und (allzu) Menschlichem begegnet, auf der sich Freud und Leid, Auf- und Abschwünge, Hoffen und Bangen die «Rössli»-Klinke in Hand geben.

Reaktionen ausgelöst

Kurzum: Es ist eine Wanderung durch die Zeit und die Zeiten, ein Sich-Erinnern, das im Heute bewegt. Das spürte Kaspar Lüscher bei den sechs Lesungen im letzten Jahr, die samt und sonders ausverkauft waren, hautnah. Menschen weinten, lachten, kamen nach den Aufführungen auf ihn zu und sagten: «Genau so war es.» Sie kamen aber auch mit ihren ganz eigenen Erinnerungen, klopften dem 61-jährigen Schriftsteller auf die Schulter und sagten: «Gut, gut, aber da war doch noch die Geschichte vom Müller Seppli ...»

Solche Reaktionen sind für Lüscher der schönste Lohn. «Es ist für einen Schriftsteller das höchste der Gefühle, wenn er mit einem Stück etwas auslöst. Die Möglichkeit, mit Sprache etwas in Gang zu setzen, etwas im Menschen zu bewegen, das nachhallt, ist die Erfüllung meiner Arbeit.»

Diese Arbeit verrichtet Lüscher seit 1987 in Gipf-Oberfrick in einem schmucken Hausteil oberhalb des Dorfes. «Es ist ein Privileg, hier zu wohnen», sagt er beim Gespräch im Garten. Diesen teilt er nach dem Auszug der erwachsenen Kinder noch mit Vreni, «was meine Frau ist», wie er zu sagen pflegt; er teilt ihn aber auch mit vielen Freunden aus dem Dorf, denn dieses ist für ihn längst zu dem Stück Heimat geworden, das er nicht mehr missen möchte.

«Mein Tal» sagt er zum Fricktal und, ja, er würde es gewaltig vermissen, wenn er denn wegmüsste. Muss er nicht, soll er nicht, denn die Fricktaler sind ihm ebenso verbunden wie er ihnen. Das zeigt sich auch an den vielen Auftragsarbeiten, die er über das Fricktal und seine Menschen schreiben durfte. Das ist ganz in seinem Sinn, denn «ich will etwas machen, das mit dem Ort, an dem ich lebe, etwas zu tun hat».

Wenn das Erarbeitete dann so nachwirkt, wie es die «Rössli»-Geschichte tat, «dann ist dies umso schöner». Nicht wenige kamen, um «D Rössligschicht» zu hören – und mussten ungehörter Dinge wieder von dannen ziehen, weil sämtliche Stühle im Säli bereits besetzt waren. Als dann die Anfrage des Kiwanis-Clubs kam, ob er das Stück für den Serviceclub nochmals lese, überlegte er kurz, sagte ja – und hängt nun drei öffentliche Vorführungen an.

Sie werden, so hofft er, die Menschen wieder derart bewegen, wie es die Aufführungen im letzten Jahr taten. Menschen, die er nicht kannte, erzählten ihm in Mails, Briefen und Telefongesprächen ihre Geschichten. Ein Gespräch freute ihn dabei besonders. Ein ehemaliger Lehrer sagte, so müsste man in der Schule Geschichte erzählen – und so wird es nun für einmal auch sein: Die Schulleitung in Gipf-Oberfrick zögerte keinen Moment, als Lüscher sie anfragte, ob sie Interesse an einer Lesung hätte. 150 Schüler aus sieben Klassen werden «D Rössligschicht» im September hören, werden viel erfahren über das Dorf, die Menschen und das Leben. Lüscher wird sie mitnehmen auf seine Wanderung vom Gestern ins Heute.

Kaspar Lüscher liest «D Rössligschicht» am 14., 15. und 16. September um 20 Uhr im «Rössli». Anmeldungen unter 062 871 13 01 oder claudia.huerzeler@gasthaus-roessli.ch