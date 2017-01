Die beiden bürgerlichen Kandidaturen für die Ersatzwahl in den Gemeinderat Muri fallen bei der CVP Muri durch: Manuela Meier von der SVP kann keine politische Erfahrung vorweisen, Ueli Aeberhard von der FDP vermochte mit «seiner strategischen Einschätzung zu Muri» den Vorstand nicht zu überzeugen. Die CVP Muri empfiehlt deshalb Beat Küng, Grüne, zur Wahl. Monika Huber von der SP habe in den Gesprächen mit dem Vorstand am besten mit Küng mithalten können. Sie wirke frisch und voller Tatendrang. «Ihre Kandidatur ist jedoch möglicherweise ein bis zwei Legislaturen zu früh.»

Küng ist nach Einschätzung des Vorstandes der CVP der beste der vier Kandidierenden. «Der verheiratete zweifache Familienvater und Bio-Bauer ist in Muri aufgewachsen und gut verwurzelt. Er handelt unternehmerisch und vorausschauend und ist in der Lage, strategische Erkenntnisse zu gewinnen und dies einfach und verständlich auf den Punkt zu bringen.» Seine umgängliche Art, seine Fähigkeit zuzuhören und seine schnelle Auffassungsgabe würden wichtige Voraussetzungen darstellen, um im Gemeinderat mitwirken zu können. «Einziger Wermutstropfen für die CVP ist sein Bekenntnis zu den Grünen.» Doch Küng sei in seiner Haltung genügend pragmatisch und sehe keine Chance, in Muri Auszonungen vorzunehmen.

Die CVP Muri hatte schon im Dezember angekündigt, auf eine eigene Kandidatur zu verzichten. Sie lud die Kandidierenden im Januar zu je einem halbstündigen Gespräch mit dem Vorstand ein, um sich ein Bild von ihnen zu machen. (ES)