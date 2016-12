Kunsthandwerk liegt im Trend

Nur wegen des Essens kommen aber die wenigsten an den Weihnachtsmarkt. Sondern wegen des vielfältigen Marktangebotes. Dekorationen, Schmuck oder Gewürze – es gibt für jeden etwas. Wegen des hohen Besucheraufkommens ist in der Marktgasse klar geregelt, auf welcher Seite man in welche Richtung gehen soll. Das ist gerade am Samstagabend mit dem hohen Besucheraufkommen von Vorteil. Gut vertreten ist am Markt das Angebot an Kunsthandwerk.

Rita Truttmann aus Niederweningen bietet Krippenfiguren an. Sie kommt seit 1998 an den Bremgarter Markt und hat jeweils einen Stand in der Rechengasse. Nächstes Jahr möchte sie indes in die Marktgasse wechseln. «Die Besucherströme konzentrieren sich immer mehr auf die Hauptgasse», meint sie. Ihr gefalle der Markt sehr gut, allerdings gibt sie zu bedenken, dass die Standpreise gerade für Kunsthandwerker mittlerweile sehr hoch seien. «Viele schätzen es, dass es in Bremgarten so viele Kunsthandwerker gibt, aber wir werden nicht bevorzugt behandelt. Die letzte Erhöhung des Standpreises war für uns happig, weil wir unsere Objekte, in denen viele Stunden Arbeit stecken, eh zu einem im Grunde zu tiefen Preis verkaufen. Wir sind, anders als diejenigen, die Handelsware anbieten, in unserer Preisgestaltung eingeschränkt.»