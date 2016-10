In diesen Tagen verabschiedet sich Marco Beng, CEO des Spitals Muri. In seinen zehn Jahren hat er eine markante Vergrösserung des Spitals und einen grossen Entwicklungsschub mitgestaltet. Er sucht mit der Direktion der Schweizerischen Epilepsie-Stiftung, einer Dachgesellschaft mit verschiedenen Betrieben in Zürich/Zollikon, eine neue Herausforderung und freut sich, dass das Spital Muri heute einen ausgezeichneten Ruf geniesst.

Herr Beng, Sie gehen bei voller Fahrt vom Deck des Schiffs Spital Muri. Ist das nicht auch ein schwerer Schritt?

Marco Beng: Ja, ich verlasse das Spital mit einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge. In den letzten zehn Jahren durfte ich mit dem Kader schöne Höhepunkte feiern und wir haben zusammen viel erreicht. Das Spital hat sich bezüglich Patientenzahlen, Mitarbeiterzahlen und vom Umsatz her praktisch verdoppelt. Es ist, um beim Bild mit dem Schiff zu bleiben, ein Schnellboot, das sehr gut in Fahrt ist.